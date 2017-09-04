Базаревич: Досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов
СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Досрочный выход в
плей-офф чемпионата Европы никак не скажется на настрое и подготовке российских баскетболистов к следующим матчам группового этапа. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
В понедельник сборная России одержала третью победу на ЧЕ, одолев команду Бельгии со счетом 76:67. Россияне досрочно обеспечили себе выход в
«Я бы хотел ошибаться, но все получилось, как я и прогнозировал: тяжелая игра против непривычной команды с большим количеством “шутеров”. Мы начали довольно медленно, но потом раскачались и набрали хороший ритм, — сказал Базаревич. — Мы уже обеспечили себе
«По ходу матча Алексей Швед получил повреждение и казалось, что он не сможет продолжить. Но он проявил характер и сказал, что хочет помочь команде, и сделал это превосходно. Три победы на старте, безусловно, повысили уверенность в собственных силах», — добавил тренер.
После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы. Во вторник сборная России сыграет с командой Латвии. Базаревич высказал свое мнение об игре лидера латвийцев — тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.
«Порзингис — большой и бросающий. Это, конечно, проблема, но мы придумаем, как с ним справиться, наметки уже есть. Латвия — отличная команда. У них выросло отличное поколение игроков, каждую игру набирают по 100 очков. Но наша задача нащупать их слабые стороны, и прикрыть свои недостатки».
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