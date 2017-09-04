Базаревич: Досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов

В понедельник сборная России одержала третью победу на ЧЕ, одолев команду Бельгии со счетом 76:67. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей-офф.

«Я бы хотел ошибаться, но все получилось, как я и прогнозировал: тяжелая игра против непривычной команды с большим количеством “шутеров”. Мы начали довольно медленно, но потом раскачались и набрали хороший ритм, — сказал Базаревич. — Мы уже обеспечили себе плей-офф? Здорово, но об этом я даже не думаю и игроки команды не думают, ничего не изменилось в плане настроя и подготовки — надо играть и побеждать в каждом матче».

«По ходу матча Алексей Швед получил повреждение и казалось, что он не сможет продолжить. Но он проявил характер и сказал, что хочет помочь команде, и сделал это превосходно. Три победы на старте, безусловно, повысили уверенность в собственных силах», — добавил тренер.

После трех туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе три победы. Во вторник сборная России сыграет с командой Латвии. Базаревич высказал свое мнение об игре лидера латвийцев — тяжелого форварда Кристапса Порзингиса.

«Порзингис — большой и бросающий. Это, конечно, проблема, но мы придумаем, как с ним справиться, наметки уже есть. Латвия — отличная команда. У них выросло отличное поколение игроков, каждую игру набирают по 100 очков. Но наша задача нащупать их слабые стороны, и прикрыть свои недостатки».