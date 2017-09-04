Кириленко: Сборная России показывает себя дисциплинированной командой на ЧЕ

Ранее сборная России досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы, переиграв команду Бельгии со счетом 76:67. Российские баскетболисты одержали три победы подряд на групповом этапе турнира.

«Мне нравится настрой команды и то, что команда дисциплинированна, — сказал Кириленко. — В команде отличная атмосфера, которая не может не радовать. Видно, что всем нравится играть в сборной и вызов не является «обязаловкой».

«За последние пять лет у нас был провал, мы не играли на том уровне, на котором можем. Все матчи здесь наша команда выиграла с минимальным количеством очков, и сегодня — только в концовке. Это говорит о том, что уровень европейского баскетбола подтянулся. По ходу матча приходится регулярно подсказывать игрокам сборной, Шведу в частности, и пока что это работает», — добавил глава РФБ.

5 сентября россияне встретятся со сборной Латвии, 7 сентября — с командой Великобритании. Бельгийцы сыграют 5 сентября с турками.