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4 сентября 2017, 19:21 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу досрочно обеспечила себе участие в плей-офф чемпионата Европы, победив со счетом 76:67 команду Бельгии в матче группы D. Встреча прошла в Стамбуле.

В матче третьего тура турнира россияне победили команду Бельгии со счетом 76:67. Увеличить
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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 20 очков.

Сборная России одержала третью победу подряд на турнире и лидирует в группе, набрав шесть очков. В плей-офф выходят четыре лучшие команды. Сборная России не сможет опуститься ниже четвертого места, даже в случае проигрыша в оставшихся двух матчах группового этапа.

5 сентября россияне встретятся со сборной Латвии, 7 сентября — с командой Великобритании. Бельгийцы сыграют 5 сентября с турками.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель- Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.
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Базаревич: Досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов

Базаревич: Досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Досрочный выход в плей-офф чемпионата Европы никак не скажется на настрое и подготовке российских баскетболистов к следующим матчам группового этапа. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной России Сергей Базаревич.
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Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

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