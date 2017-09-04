Сборная России по баскетболу досрочно вышла в плей-офф чемпионата Европы

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 20 очков.

Сборная России одержала третью победу подряд на турнире и лидирует в группе, набрав шесть очков. В плей-офф выходят четыре лучшие команды. Сборная России не сможет опуститься ниже четвертого места, даже в случае проигрыша в оставшихся двух матчах группового этапа.

5 сентября россияне встретятся со сборной Латвии, 7 сентября — с командой Великобритании. Бельгийцы сыграют 5 сентября с турками.