Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30892986/
4 сентября 2017, 15:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Фридзон: Баскетболисты РФ не допустят недооценки соперника в матче ЧЕ против бельгийцев

СТАМБУЛ /Турция/, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России хорошо изучили команду Бельгии и со стороны игроков не будет недооценки соперника. Об этом ТАСС заявил капитан сборной Виталий Фридзон.

Матч группового турнира чемпионата Европы между сборными России и Бельгии состоится в понедельник, начало — 17:00 мск.

«Бельгийцы показывают агрессивный, местами сумасшедший баскетбол. Бросают все — от защитников до “больших”, — сказал Фридзон. — Мы смотрели видео, хорошо их изучили и подошли к игре очень серьезно. Эта команда [сборная Бельгии] может наказать за расслабленность, поэтому мы будем с самого начала играть агрессивно, настрой у нас очень серьезный».

После двух туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе две победы. У бельгийской сборной одна победа и одно поражение.

«После двух побед для нас по сути ничего не изменилось. Да, здорово, но мы выиграли обе игры с небольшой разницей. Все в команде понимают и шапкозакидательства не будет. Мы только вошли во вкус игры, во вкус побед», — сказал капитан российской сборной.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

Лукин: ПКР не выполнит самостоятельно ряд пунктов дорожной карты по восстановлению

Отдел по работе с информаторами создан в РУСАДА

Дина Аверина: мы с сестрой уже не смотрим на выступления друг друга

На летней Паралимпиаде-2020 в Токио будет разыграно 537 комплектов медалей