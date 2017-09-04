Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30892540/
4 сентября 2017, 15:24 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

ФИБА представила лучшие моменты четвёртого игрового дня Евробаскета

Официальный канал ФИБА в YouTube опубликовал топ-5 моментов четвёртого игрового дня Евробаскета.

Пятую строчку рейтинга занял защитник сборной Словении Горан Драгич, сумевший в тяжёлом проходе под кольцо сборной Греции забить два с фолом. Четвёртое место досталось эффектному аллей-упу форварда сборной Украины Вячеслава Боброва.

Третье место у защитника сборной Италии Марко Белинелли, забившего два с фолом после красивого прохода под кольцо литовской сборной. Второе место у форварда сборной Израиля Гая Пнини. Его трёхочковая попытка за 28 секунд до финальной сирены в матче с Германией помогла израильтянам добыть первую победу на турнире.

Перехват форварда сборной Финляндии Лаури Маркканена, завершившийся мощным данком в кольцо сборной Польши, стал лидером рейтинга.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп