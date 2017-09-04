Россия завоевала серебро Кубка Европы по баскетболу 3×3 среди девушек U18
На завершившемся в венгерском Дебрецене Кубке Европы по баскетболу 3×3 среди команд U18 женская сборная России заняла второе место, сообщает официальный сайт РФБ.
Серебряными призёрами стали Елена Михайлова, Александра Плющ, Юлиана Самородова и Юлия Зарубина (старший тренер — Михаил Теплов).
В финале Россия проиграла сборной Венгрии со счётом 9:12.
Бронзовые медали завоевала команда Нидерландов, обыгравшая в матче за третье место Польшу — 16:12.
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