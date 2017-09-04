Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30890321/
4 сентября 2017, 12:58 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Россия завоевала серебро Кубка Европы по баскетболу 3×3 среди девушек U18

На завершившемся в венгерском Дебрецене Кубке Европы по баскетболу 3×3 среди команд U18 женская сборная России заняла второе место, сообщает официальный сайт РФБ.

Серебряными призёрами стали Елена Михайлова, Александра Плющ, Юлиана Самородова и Юлия Зарубина (старший тренер — Михаил Теплов).

В финале Россия проиграла сборной Венгрии со счётом 9:12.

Бронзовые медали завоевала команда Нидерландов, обыгравшая в матче за третье место Польшу — 16:12.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

«Мама позвонила, когда я завоевала медаль. Но я не взяла трубку»

Рейтинг лучших клубов мира. «Зенит» лучше ЦСКА, «Спартак» — на 74-м месте

Гинер: Будогосский должен уйти, происходит настоящий произвол

Зрители стоя приветствовали Шарапову после победы над Халеп