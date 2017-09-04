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4 сентября 2017, 10:29 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Базаревич: Сборной России не будет легко в матче с Бельгией

Главный тренер сборной России Сергей Базаревич поделился мнением о национальной команде Бельгии, с которой его подопечные встретятся 4 сентября.

Главный тренер сборной России Сергей <span class=error>Базаревич</span> поделился мнением о национальной команде Бельгии с которой его подопечные встретятся 4 сентября. Увеличить
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«Это очень опасная команда, которая бросает много трёхочковых, растягивает твою защиту. В контрольных матчах бельгийцы играли одним составом, сейчас — другим. Де Зеув играл на третьем и четвёртом “номере”, а тут вдруг стал центровым. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. То, что сборная Бельгии проиграла латышам 28 очков, ни о чём не говорит: перед последней четвертью было всего “-8”. А первую и третью бельгийцы и вовсе выиграли. Они “горячие” ребята, и легко нам точно не будет», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.
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