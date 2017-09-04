Базаревич: Сборной России не будет легко в матче с Бельгией

«Это очень опасная команда, которая бросает много трёхочковых, растягивает твою защиту. В контрольных матчах бельгийцы играли одним составом, сейчас — другим. Де Зеув играл на третьем и четвёртом “номере”, а тут вдруг стал центровым. Поэтому нам нужно быть готовыми ко всему. То, что сборная Бельгии проиграла латышам 28 очков, ни о чём не говорит: перед последней четвертью было всего “-8”. А первую и третью бельгийцы и вовсе выиграли. Они “горячие” ребята, и легко нам точно не будет», — приводит слова Базаревича официальный сайт РФБ.