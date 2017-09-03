Тренер: Сборная России по баскетболу уделила внимание тактике перед матчем с бельгийцами

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Матч сборной России против команды Бельгии состоится в понедельник.

«Надеюсь, что ребята отдохнули после двух тяжелых матчей (против команд Сербии и Турции). Сегодня мы провели легкую тренировку и поработали над тактикой, — сказал Базаревич. — Мы сделали хороший задел, поймали свою игру, очень не хочется все это упустить. Поэтому на встречу с командой Бельгии настраиваемся со всей серьезностью».

После двух туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе две победы. У бельгийской сборной одна победа и одно поражение. Также в группе выступают команды Латвии, Сербии, Турции и Великобритании. В плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы.