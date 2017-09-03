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3 сентября 2017, 21:41 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Тренер: Сборная России по баскетболу уделила внимание тактике перед матчем с бельгийцами

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России провела легкую тренировку и работала над тактикой в преддверии третьего матча группового этапа чемпионата Европы по баскетболу против команды Бельгии. Об этом ТАСС рассказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

Тренер: Сборная России по баскетболу уделила внимание тактике перед матчем с бельгийцами - Фото Увеличить
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Матч сборной России против команды Бельгии состоится в понедельник.

«Надеюсь, что ребята отдохнули после двух тяжелых матчей (против команд Сербии и Турции). Сегодня мы провели легкую тренировку и поработали над тактикой, — сказал Базаревич. — Мы сделали хороший задел, поймали свою игру, очень не хочется все это упустить. Поэтому на встречу с командой Бельгии настраиваемся со всей серьезностью».

После двух туров сборная России возглавляет группу D, имея в активе две победы. У бельгийской сборной одна победа и одно поражение. Также в группе выступают команды Латвии, Сербии, Турции и Великобритании. В плей-офф выходят по четыре команды из каждой группы.

Матчи групповой стадии турнира проходят в четырех странах — Турции, Финляндии, Румынии и Израиле, все встречи плей-офф состоятся в Стамбуле.
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Мозгов: Сборная России по баскетболу серьезно настраивается на матч против бельгийцев

Мозгов: Сборная России по баскетболу серьезно настраивается на матч против бельгийцев

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России не должна недооценивать команду Бельгии, с которой сыграет в понедельник в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Об этом ТАСС рассказал центровой российской команды Тимофей Мозгов.
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