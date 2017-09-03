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3 сентября 2017, 21:22 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мозгов: Сборная России по баскетболу серьезно настраивается на матч против бельгийцев

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Сборная России не должна недооценивать команду Бельгии, с которой сыграет в понедельник в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по баскетболу. Об этом ТАСС рассказал центровой российской команды Тимофей Мозгов.

Мозгов: Сборная России по баскетболу серьезно настраивается на матч против бельгийцев - Фото Увеличить
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Россияне в пятницу в стартовом матче на турнире обыграли сборную Турции (76:73), а в субботу победили команду Сербии (75:72).

«Если сильно расслабиться, то бельгийцы могут наказать. Понятно, что они не фавориты, как сербы, но на этом чемпионате Европы нет разницы в силе команд, — сказал Мозгов. — Поэтому настраиваемся на бельгийцев серьезно».

По словам центрового, он не очень хорошо знает состав соперника: «Честно скажу, я персонально никого из бельгийской сборной не знаю. Видел команду — мы на скаутинге проходили. Вот и все».

Матч сборных России и Бельгии состоится в понедельник в 17:00 мск.
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