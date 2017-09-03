19 очков Пустового помогли Украине обыграть Грузию «+7»

Украинцам удалось добиться двузначного отрыва в первой половине встречи, но в третьей четверти Грузия сократила отрыв до «-4». К концу встречи команды подошли в плотной борьбе, но украинские баскетболисты не упустили небольшого преимущества.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Украины Артём Пустовой, который набрал 19 очков. Денис Лукашов оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 передач. У Грузии по 17 очков набрали Заза Пачулия и Георги Шермадини.