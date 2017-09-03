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3 сентября 2017, 17:57 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

19 очков Пустового помогли Украине обыграть Грузию «+7»

Мужская сборная Украины обыграла команду Грузии со счётом 88:81 в третьем туре группового этапа Евробаскета.

Украинцам удалось добиться двузначного отрыва в первой половине встречи, но в третьей четверти Грузия сократила отрыв до «-4». К концу встречи команды подошли в плотной борьбе, но украинские баскетболисты не упустили небольшого преимущества.

Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Украины Артём Пустовой, который набрал 19 очков. Денис Лукашов оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 передач. У Грузии по 17 очков набрали Заза Пачулия и Георги Шермадини.
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