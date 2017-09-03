19 очков Пустового помогли Украине обыграть Грузию «+7»
Мужская сборная Украины обыграла команду Грузии со счётом 88:81 в третьем туре группового этапа Евробаскета.
Украинцам удалось добиться двузначного отрыва в первой половине встречи, но в третьей четверти Грузия сократила отрыв до «-4». К концу встречи команды подошли в плотной борьбе, но украинские баскетболисты не упустили небольшого преимущества.
Самым результативным игроком матча стал центровой сборной Украины Артём Пустовой, который набрал 19 очков. Денис Лукашов оформил
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