Россия на Евробаскете: уже не Золушка, пока не принцесса

Что это меняет и стоит ли ждать команду на пьедестале?

Для российских болельщиков перед стартом чемпионата Европы главной загадкой оставались не возможности соперников. Потрепанных кадровыми трудностями Сербии и Турции, собравшей неплохой состав во главе с Порзингисом Латвии, не слишком нам знакомых Бельгии и Великобритании. В первую очередь непонятно было, на что способна сборная России. Мнения были полярными, от осторожного оптимизма и «верим в команду» до пораженческих настроений и высказываний в духе «наш потолок — одна победа, после группового этапа поедем домой».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/russiabasket">@RussiaBasket</a> ?? climb to the ? of Group B with a massive 75-72 victory over <a href="https://twitter.com/KSSrbije">@KSSrbije</a> ??. <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a> <a href="https://t.co/agFbpBiFXl">pic.twitter.com/agFbpBiFXl</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/904020418008236033">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ПРЕДСТАРТОВЫЕ ЗА И ПРОТИВ.

На одной чаше весов у нас был солидный по европейским меркам подборов игроков, хороший тренер, имеющий в том числе и зарубежный опыт, и хорошая обстановка в баскетбольной семье. Многие отмечали здоровую атмосферу в сборной, но как заметил олимпийский чемпион Сергей Тараканов, она никогда не была откровенно плохой. Гораздо важнее то, что новое руководство национальной федерации сумело разгрести завалы, оставшиеся от предшественников, и стало выстраивать новые условия для национальных команд: от организации перелетов до раскладки формы в раздевалке.

— Удалось навести порядок, разложить все по полочкам, — говорил в июле в редакции «СЭ» Тимофей Мозгов. — Ведь раньше из-за царившего хаоса сборная не могла нормально готовиться к соревнованиям, я уже не говорю о качестве гостиниц и питания. Все эти разговоры и пересуды ложились на плечи ребят, которые выходили на площадку.

На другой чаше к концу августа тяжелым грузом лежали неудачи сборной предыдущих созывов — два Евробаскета подряд Россия в группе одерживала лишь одну победу, и в результате не смогла отобраться на Олимпиаду в Рио. А также не слишком впечатляющие результаты контрольных матчей, где россияне одержали пять побед против четырех поражений. Мы уступили не только Сербии, но Израилю, Германии и Польше. Впрочем, как отмечал Базаревич, от этих проигрышей была и польза — в 2016-м команда выиграла все встречи, и штабу было очень интересно, как баскетболисты будут реагировать на поражения. Также к минусам стоит отнести травму Сергея Карасева, потеря которого оказалась более серьезной проблемой, чем думал главный тренер.

— Сергей был важным звеном нашей игры — растягивал оборону, знал, где находиться, когда взять на себя игру, — сказал Базаревич «СЭ» перед отъездом в Турцию. — Сейчас человека с таким функционалом у нас не было, а продолжать играть в прежнем ключе хотелось. Мы считали, что продолжаем то, что было в прошлом году, идем дальше. А на деле нам пришлось вернуться и опять проделать тот же путь.

ПОБЕДЫ ЕСТЬ, ТРУДНОСТИ ТОЖЕ.

Что же показали две первые игры на Евробаскете? Команда выдала две победы, удержав преимущество над турками и сербами в напряженных концовках. Хотя в контрольных матчах это было нашей проблемой. Отлично проявил себя Алексей Швед, дважды набравший больше 20 очков за игру и прекрасным броском решивший судьбу встречи с хозяевами турнира. Стало понятно, что пессимистам придется оправдываться — в ход пошли проблемы соперников с составом, немотивированность сербов и даже помощь судей.

Но при этом сборная пока не ответила на главный вопрос — каков ее потенциал. Просто потому, что два матча, почти идентичные по результату, оказались очень разными по содержанию. Против Турции матч вышел нервный, очень эмоциональный, по определению Базаревича, «несколько сумасшедший». Обе команды вдоволь наошибались, и Россия едва ли не меньше соперника. При этом турки предложили нашей команде жесткий прессинг, из-за чего, по словам Базаревича, пришлось передержать на площадке Хвостова — он провел почти 33 минуты, равноценной замены на позиции первого номера ему в этой ситуации не нашлось.

С Сербией россияне играли спокойнее и более цельно. Но тут обнаружилась другая проблема. В нашей заявке, по сути, единственный центровой — Мозгов. И когда у него не идет игра, тренерскому штабу приходится искать запасные варианты. В контрольных матчах были опробованы Антонов с Воронцевичем, а к началу турнира дублером чемпиона НБА стал Владимир Ивлев. И обороняться против более рослого Бобана Марьяновича ему было еще сложнее, чем Мозгову. Но в целом он справился, это подтвердил и главный тренер, а потом разыгрался и Тимофей.

— По-моему, это первый за два года матч, когда наша сборная провела дисциплинированно все 40 минут, — сказал после победы Кириленко. — И, что очень приятно, минимум разговоров с судьями, претензий друг к другу, но при этом борьба на каждом метре площадки. Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца.

БЛЕСК МЕДАЛЕЙ.

И руководитель национальной федерации в этом мнении не одинок. После победы над Сербией и Швед сказал, что «загадывать рано, но хочется завоевать медали чемпионата Европы», и Никита Курбанов отметил, что ставит целью попадание на пьедестал. Некоторые болельщики и вовсе уже отнесли Россию к фаворитам Евробаскета. Главное в такой ситуации не впасть в эйфорию. Головокружение от успехов еще никого до добра не доводило. О том, что турнир только начался, напомнил и Базаревич.

— Нашей главной целью пока остается выход из группы, как я и говорил до начала турнира, — сказал он в субботу. — Мы выиграли два матча, но вышли куда-нибудь? Нет. Если бы проиграли, вылетели бы? Нет. Мы отнесемся к оставшимся встречам с максимальным уважением.

Действительно, хотя две победы позволили нам увереннее чувствовать себя в турнирной таблице, формально они еще не вывели команду в плей-офф. Это может произойти в матче против Бельгии в понедельник. Но для России важнее игра четвертого тура с Латвией, в которой при определенных раскладах может решаться судьба первого места в группе. Дальнейшие расклады пока прогнозировать сложно, но наша сборная сделала шаг к тому, чтобы занять место не ниже второго. Это гарантирует проходимого соперника в 1/8 финала — им станет одна из команд группы С, где играют Испания, Хорватия, Черногория, Чехия, Румыния и Венгрия. Хотя в плей-офф заведомо слабых оппонентов уже не будет.

ОСТАВШИЕСЯ МАТЧИ СБОРНОЙ РОССИИ В ГРУППЕ

4 сентября, 17.00. Бельгия — РОССИЯ

5 сентября, 14.15. РОССИЯ — Латвия

7 сентября, 14.30. РОССИЯ — Великобритания.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.