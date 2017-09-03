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3 сентября 2017, 13:12 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Советский спорт

Говорящие цифры: 9 очков из 11 Мозгов набрал в последней четверти

Выделяем самое интересное из статистики матча Россия — Сербия, в котором наши баскетболисты одержали блестящую победу над действующими вице-чемпионами мира и Олимпийских игр — 75:72.

Выделяем самое интересное из статистики матча Россия — Сербия в котором наши баскетболисты одержали блестящую победу над действующими <nobr>вице-чемпионами</nobr> мира и Олимпийских игр — 75:72. Увеличить
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В пятницу против турок Тимофей Мозгов получил очень большую нагрузку и под конец заметно устал (это отразилось, например, на точности штрафных). Зато в субботу наш центровойдовольно долго получал мяч реже — и сохранил силы на решающий период. В середине четвертой четверти именно Мозгов за две минуты принес России 7 безответных очков подряд (два броска сверху после передач Алексея Шведа плюс красивый полукрюк с фолом), и этот рывок в итоге оказался решающим. А за 1.44 до финального свистка Мозгов забил еще один очень важный мяч, обыграв своего визави на «усах» — 74:68 в пользу России. Кроме того, центровой «Бруклина» в концовке полностью контролировал подбор на своем щите — вместе с Никитой Курбановым, который реабилитировался после провального матча с турками (11 набранных очков вместо 2 накануне) и отыграл последнюю четверть без замен.

ДУЭЛЬ ЛИДЕРОВ ШВЕД — БОГДАНОВИЧ: 22−19 В НАШУ ПОЛЬЗУ

В 1-м туре Богдан Богданович, недавно перешедший из «Фенербахче» в «Сакраменто», набросал латышам 30 очков. Но в субботу после первой половины в его активе значилось только одно. Правда, в третьем периоде серб «взорвался» и набрал все 13 очков своей команды, но потом опять надолго ушел в тень. Его последнее, дальнее попадание было уже запоздалым (75:71 в пользу России за 1.14 до сирены), а в самом конце Богданович лишил свою сборную последних шансов, смазав два штрафных. Лидер российской команды Алексей Швед сыграл заметно ровнее. Его итоговая «коллекция»: 22 очка (ровно столько же, как в первом матче с турками), броски с игры — 7 из 16, трехочковые — 4 из 11, штрафные — 4 из 5, 4 голевые передачи, 2 потери и 3 фола за 29 минут. Аналогичные показатели Богдановича: 19 очков, броски с игры — 6/14, трехочковые — 3/10, штрафные — 4/8, 3 передачи, 3 подбора, 2 потери и 3 фола за 33 минуты, а также худшие среди всех участников матча «-12» по системе «плюс-минус».

У РОССИИ СРАЗУ 7 ИГРОКОВ ЗАБИВАЛИ ТРЕХОЧКОВЫЕ

Одну из главных ставок в матче с Сербией наша команда сделала на дальние броски и из 33 попыток реализовала 11 (у соперника — 6 из 16). 33,3 — в принципе, средний процент попаданий, но ведь за каждое из них начислялось по три очка. В «бомбардировке» приняли участие 9 из 11 россиян, выходивших на площадку, — все, кроме центровых Мозгова и Ивлева. Семеро хотя бы однажды поразили кольцо из-за дуги: Швед — четыре раза, Воронцевич — два, Хвостов, Курбанов, Фридзон, и братья Кулагины — по одному. Могло бы быть и больше, реализуй свои попытки Зубков с Антоновым, которые тоже хорошо владеют трехочковым. А у сербов дальними попаданиями отметились лишь три человека.
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