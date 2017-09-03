Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30880026/
3 сентября 2017, 9:43 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Лучше не придумаешь: сборная РФ на старте Евробаскета одержала две победы над фаворитами

СТАМБУЛ /Турция/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России одержала две победы на старте группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — в пятницу над хозяевами турками (76:73), а в субботу — над финалистами Олимпиады-2016 и чемпионата мира 2014 года сербами (75:72). Это лучший старт российской баскетбольной команды на континентальном первенстве за последние 10 лет.

<em>СТАМБУЛ /Турция/ 3 сентября. /ТАСС/. </em>Сборная России одержала две победы на старте группового этапа чемпионата Европы по баскетболу — в пятницу над хозяевами турками (76:73) а в субботу — над финалистами Олимпиады-2016 и чемпионата мира 2014 года сербами (75:72). Это лучший старт российской баскетбольной команды на континентальном первенстве за последние 10 лет. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

До начала турнира букмекеры всего мира оценивали вероятность победы россиян как крайне низкую. На Евробаскет-2017 команда Сергея Базаревича ехала в роли темной лошадки с одной надеждой — выйти в плей-офф.

После двух туров о сборной России говорят только в восторженных тонах, а игроки и тренеры начинают мечтать о большем. Хотя открыто о медалях пока мало кто заявляет — еще слишком рано, да и слишком низко упала российская команда в последние годы: на Евробаскете 2013 года сборная разделила 18−21-е места, в 2015-м стала 17-й. Плюс команда пропустила чемпионат мира 2014 года и Олимпиаду-2016.

Победы над сербами и турками одержаны за счет слаженной командной игры и, как признался ТАСС президент РФБ Андрей Кириленко, если команда продолжит в том же духе, то сможет дойти до финала турнира: «Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца. Команда создала очень хороший задел».

Впадать в эйфорию рано

После двух побед на старте российская сборная на 99% обеспечила себе выход из группы, а это значит, что в 1/8 финала команда Базаревича сможет избежать встречи с основным претендентом на титул — командой Испании. По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, в успехах баскетболистов большая заслуга главного тренера: «Наша команда меня пока радует, у нее очень авторитетный тренер, который сумел сплотить коллектив и создать в нем рабочую атмосферу».

При этом, по словам министра, впадать в эйфорию еще рано. Баскетболисты сборной также сохраняют сдержанный оптимизм. «Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное — не терять настроя», — заявил ТАСС на данный момент лучший игрок сборной Алексей Швед, в каждой из двух игр набравший по 22 очка.

По словам главной звезды российской сборной центрового клуба НБА «Бруклин» Тимофея Мозгова, команде было очень важно начать турнир с победы: «Это важно прежде всего с психологической точки зрения. Победы над такими сильными соперниками придают уверенности команде и мы понимаем, что способны на многое».

В воскресенье у сборной России выходной. В понедельник ее ждет встреча со сборной Бельгии, а во вторник — Латвии. Закончится групповой этап 7 сентября матчем со сборной Великобритании. Для сборной России плей-офф стартует 10 сентября.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

Вадим Васильев: переход Мбаппе в ПСЖ — самая успешная сделка мирового футбола

Сборная России вышла в финал чемпионата Европы по волейболу

Тигиев: ФК "Спартак" будет крайне сложно защитить титул с учетом хорошего старта "Зенита"

Рублев обыграл Джумхура и вышел в 1/8 финала US Open