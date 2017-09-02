Кириленко: Сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата Европы
СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России способный дойти до финала чемпионата Европы, если будут играть так же, как в первых двух матчах. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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Россияне в пятницу в стартовом матче на турнире обыграли сборную Турции (76:73), а в субботу победили команду Сербии (75:72).
«Сегодня была отличная игра.
«Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца, — добавил президент РФБ. — Команда сделала очень хороший задел, главное — есть две победы. Надеюсь, что команда будет прибавлять и дальше. И играть более стабильно», — сказал Кириленко.
По словам главы РФБ, успех над сборной Сербии дорогого стоит. «Это победа над действующими
«Еще хотел бы отметить болельщиков, которые присутствуют в зале. Они приехали в Стамбул из разных концов нашей страны. Плюс знаю, что наши болельщики по всей стране собираются в различных барах, ресторанах и вместе смотрят матчи по телевизору. Всем большой привет и большое спасибо за поддержку, которую, не сомневайтесь, здесь, в Стамбуле, сборная чувствует», — заключил собеседник ТАСС.
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