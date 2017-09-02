Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30879365/
2 сентября 2017, 22:49 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко: Сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата Европы

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России способный дойти до финала чемпионата Европы, если будут играть так же, как в первых двух матчах. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

Кириленко: Сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата Европы - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Россияне в пятницу в стартовом матче на турнире обыграли сборную Турции (76:73), а в субботу победили команду Сербии (75:72).

«Сегодня была отличная игра. По-моему, это первый за два года матч, когда наша сборная провела дисциплинированно все 40 минут. И, что очень приятно, минимум разговоров с судьями, претензий друг к другу, но при этом борьба на каждом метре площадки, — сказал Кириленко. — В преддверии дальнейшего вхождения в турнир это меня очень радует».

«Если будем продолжать в таком же ключе, играть в настоящий взрослый баскетбол, то, думаю, у сборной России появятся шансы дойти на Евробаскете до самого конца, — добавил президент РФБ. — Команда сделала очень хороший задел, главное — есть две победы. Надеюсь, что команда будет прибавлять и дальше. И играть более стабильно», — сказал Кириленко.

По словам главы РФБ, успех над сборной Сербии дорогого стоит. «Это победа над действующими вице-чемпионами мира и Олимпийских игр. И такой триумф даст отличный импульс для того, чтобы сборная почувствовала себя увереннее», — отметил Кириленко.

«Еще хотел бы отметить болельщиков, которые присутствуют в зале. Они приехали в Стамбул из разных концов нашей страны. Плюс знаю, что наши болельщики по всей стране собираются в различных барах, ресторанах и вместе смотрят матчи по телевизору. Всем большой привет и большое спасибо за поддержку, которую, не сомневайтесь, здесь, в Стамбуле, сборная чувствует», — заключил собеседник ТАСС.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Кириленко: У сборной России прослеживаются контуры основного состава на Евробаскет

Кириленко: У сборной России прослеживаются контуры основного состава на Евробаскет

МОСКВА, 11 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. У баскетбольной сборной России вырисовываются контуры основного состава, который будет выступать на чемпионате Европы в сентябре. Об этом ТАСС рассказал президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
Еще 2 новости  Все новости

Сборная России завоевала золото ЧМ по художественной гимнастике в многоборье

Кириленко: сборная России по баскетболу способна дойди до финала чемпионата Европы

Теннисистка Касаткина обыграла Остапенко и вышла в 1/8 финала US Open

Хэмилтон превзошел рекорд Шумахера по победам в квалификациях "Формулы-1"