Колобков: Делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременно

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Российские баскетболисты одержали две победы в двух играх турнира, обыграв команды Турции и Сербии.

«Конечно, две победы на старте такого важного турнира, как чемпионат Европы, нас не могут не радовать, побеждены команды, считающиеся одними из фаворитов турнира, — сказал Колобков. — Но каких-то глобальных выводов делать после этих локальных успехов еще рано, можно выиграть два первых матча и плохо сыграть в других. Но наша команда меня пока радует, у нее очень авторитетный тренер (Сергей Базаревич), который сумел сплотить коллектив и создать в нем рабочую атмосферу, да и в отличие от прошлых лет в ней играют практически все сильнейшие, в общем, закончится чемпионат, тогда и будем делать выводы «.