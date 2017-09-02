Колобков: Делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременно
МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает преждевременным делать выводы после двух побед сборной России по баскетболу на старте группового этапа чемпионата Европы. Об этом он сообщил ТАСС.
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Российские баскетболисты одержали две победы в двух играх турнира, обыграв команды Турции и Сербии.
«Конечно, две победы на старте такого важного турнира, как чемпионат Европы, нас не могут не радовать, побеждены команды, считающиеся одними из фаворитов турнира, — сказал Колобков. — Но
В следующем матче российская команда в понедельник сыграет против сборной Бельгии. Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки,
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