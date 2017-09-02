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2 сентября 2017, 22:48 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Колобков: Делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременно

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков считает преждевременным делать выводы после двух побед сборной России по баскетболу на старте группового этапа чемпионата Европы. Об этом он сообщил ТАСС.

Колобков: Делать выводы после двух побед сборной РФ по баскетболу на ЧЕ преждевременно - Фото Увеличить
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Российские баскетболисты одержали две победы в двух играх турнира, обыграв команды Турции и Сербии.

«Конечно, две победы на старте такого важного турнира, как чемпионат Европы, нас не могут не радовать, побеждены команды, считающиеся одними из фаворитов турнира, — сказал Колобков. — Но каких-то глобальных выводов делать после этих локальных успехов еще рано, можно выиграть два первых матча и плохо сыграть в других. Но наша команда меня пока радует, у нее очень авторитетный тренер (Сергей Базаревич), который сумел сплотить коллектив и создать в нем рабочую атмосферу, да и в отличие от прошлых лет в ней играют практически все сильнейшие, в общем, закончится чемпионат, тогда и будем делать выводы «.

В следующем матче российская команда в понедельник сыграет против сборной Бельгии. Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.
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