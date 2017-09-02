Базаревич: Сборная России по баскетболу не была фаворитом в матче против сербов

Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72.

«Мы не были фаворитами, команда правильно восприняла это и подошла к матчу, — сказал Базаревич. — Мы начали хорошо, потом были взлеты и падения, но главное, что в ключевой момент матча мы были единой командой, которая вырвала победу у сильной сборной».

«Наша задача не изменилась — выйти из группы. Если мы выиграли две игры на старте — это ничего не меняет. Мы даже не гарантировали себе выход, так что надо просто продолжать в том же духе, — сказал Базаревич. — У нас есть свои сильные стороны, их надо использовать и маскировать свои слабости».

Специалист отметил, что против сербов команда России намного лучше сыграла в атаке, чем в игре со сборной Турции. По мнению тренера, центровой Тимофей Мозгов и защитник Виталий Фридзон провели великолепный матч.

В следующем матче россияне сыграют с бельгийцами. Встреча пройдет в понедельник.