Две из двух! Россия сенсационно обыграла сербов

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Группа D

РОССИЯ — СЕРБИЯ — 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)

Россия: Швед (22), Мозгов (11 + 8 подборов), Курбанов (11 + 7 подборов), Д. Кулагин (9), Воронцевич (8).

Сербия: Богданович (19), Марьянович (19), Лучич (12).

Встречи с Сербией российские болельщики ждали без особого оптимизма. Как порой ждешь визита к стоматологу — это неизбежно и не слишком-то приятно, хотя в то же время и полезно. Причин для такого настроения было несколько. Главный тренер россиян Сергей Базаревич давно говорил, что календарь подложил его команде изрядную свинью, заставив менее чем через сутки после матча с Турцией играть еще и с сербами. Мало того, что они по умолчанию сильнейшая команда группы, так еще и имели на четыре часа отдыха больше.

Накануне Сербия сумела на классе обыграть дерзкую Латвию. Пусть серебряные призеры Олимпиады и имели перед турниром определенные кадровые проблемы, но у них все равно, по словам того же Базаревича, «много что есть». Например, звездный лидер в лице Богдановича, который набросал прибалтам 30 очков. А также очень сильные «большие», и это преимущество в росте и физической мощи Сербия в первом матче здорово воплотила в набранные очки и итоговую победу.

Россия же на старте провела изнурительный и очень нервный матч с хозяевами группы, совершив астрономическое количество собственных ошибок. Победу команда вырвала не только на морально-волевых, но и благодаря тому, что Турция тоже совершила столько ляпов, что хватило бы на пару игр. Да, мы получили важные очки и, что более важно, скинули с плеч груз психологического напряжения. Но там, где нас простили турки, сербы, скорее всего наказали. И потому наши соперники оставались фаворитами субботней игры, а их победа, была, конечно, не аксиомой, но теоремой, которую Богдановичу и компании предстояло доказать. Тем более, что соперники на Евробаскетах до этого встречались трижды, и перевес в две победы против одной был на нашей стороне.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/Shved23">@shved23</a> is still ??. <a href="https://twitter.com/russiabasket">@russiabasket</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a><br><br>?<a href="https://t.co/1xf8mQCwy7">https://t.co/1xf8mQCwy7</a> <a href="https://t.co/OxYEpmsUDs">pic.twitter.com/OxYEpmsUDs</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/904003630528839681">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ЗАГАДКА ДЛЯ СЕРБИИ

В отличие от бурлящего котла, в котором сборная России варилась накануне, атмосфера на «Фенербахче Арене» была куда более спокойной, почти домашней. Поначалу ее нарушала лишь группа российских болельщиков, которые и в стартовой игре активно поддерживали свою команду. Возможно, именно это усыпило сербов, которые и игру с Латвией начинали достаточно академично и неторопливо. Базаревич же, выражаясь шахматным языком, использовал тот же дебют, что уже принес ему успех — та же стартовая пятерка с Ивлевым на месте центра и ставка на Шведа в первые минуты.

Алексей в начале вновь был активен и полезен — два его дальних попадания позволили России повести со счетом 10:3, а тренеры соперников срочно взяли тайм-аут. Попытка разбудить команду им удалась, сербы заиграли активнее, а главное, агрессивнее. Результатом стал ответный рывок 12:0. Семь очков подряд набрал вышедший со скамейки Марьянович, тогда как у сборной России Мозгов на этот раз в игру не попал. Тимофей уже через несколько секунд после появления на паркете заработал фол, действовал не слишком удачно и еще до перерыва вернулся на лавку. Если бы не «треха» Хвостова, то Сербия к концу первой четверти имела бы комфортный отрыв.

Возможно, сербы сочли, что игра встала на рельсы и доедет до нужного пункта сама собой. Как бы то ни было, они во второй четверти снова «забыли» выйти на площадку. Вновь «взорвался» Швед, набравший пять очков подряд, и Россия вдруг вышла вперед. Их соперники в эти минуты только собирали фолы — четыре за две минуты. Растерянность сербов проиллюстрировал данк Курбанова после ввода мяча из аута. Конечно, класс не позволял им совсем расклеиться, но никакого преимущества у них не было и в помине. Все, что им хорошо удавалось, это собирать фолы на Марьяновиче, пробившем к большому перерыву девять штрафных. По-прежнему не шла игра у Мозгова, который эмоционально спорил с судьями, но проводил на площадке времени меньше, чем Ивлев. Зато у сербов был свой человек-невидимка — в первой половине нам удалось почти полностью выключить из игры Богдановича. На счету грозного снайпера за 20 минут было одно набранное очко. А Россия благодаря двум подряд дальним попаданиям Воронцевича ушла на перерыв лидером.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">.<a href="https://twitter.com/russiabasket">@RussiaBasket</a> ?? climb to the ? of Group B with a massive 75-72 victory over <a href="https://twitter.com/KSSrbije">@KSSrbije</a> ??. <a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a> <a href="https://t.co/agFbpBiFXl">pic.twitter.com/agFbpBiFXl</a></p>— FIBA (@FIBA) <a href="https://twitter.com/FIBA/status/904020418008236033">2 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ТЕОРЕМУ ДОКАЗАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Чудесное преображение Богдановича случилось в третьей четверти, он забил в первой же атаке, а всего набрал 13 очков. Было лишь одно «но», зато какое — это были все очки, набранные Сербией за этот отрезок! Лидер команды действительно был в эти моменты хорош, забивал на любой вкус, а вот его партнерам российские баскетболисты сделать ничего не давали. А когда давали, те сами промахивались. В конце 10-минутки наши снова пустили в ход дальнобойную артиллерию — «трехи» Дмитрия Кулагина, Шведа и Фридзона вывели Россию вперед на семь очков.

Вот теперь для Сербии дело по-настоящему запахло жареным. Хотя и против Латвии они долго играли, не имея солидного перевеса, а в концовке подавили оппонентов. Но теперь игра явно шла не по их сценарию. Могло показаться, что это сербы, а не Россия, играли поздний матч в пятницу. И «гвоздь» от Марьяновича в самом начале четвертой четверти был направлен в том числе и на то, чтобы взбодрить команду, слегка выведенную из себя. Россияне, ведя в счете, начали злоупотреблять дальними бросками, и соперник тут же подобрался и догнал их. Все-таки класса Сербии не занимать. Но в критический момент в дело наконец включился Мозгов. Центровой россиян начал диктовать свои правила и под чужим кольцом, набрав семь очков кряду. И вот тут теорема Пифагора превратилась для сербов в теорему Ферма. Они заторопились, стали промахиваться со штрафных, а в ответ получали попадания от россиян.

Наша команда, в отличие от матча с Турцией была спокойнее и действовала расчетливее. Но сербы не были бы сербами, если бы бросили бороться. За полторы минуты до конца они заработали технический фол, но Ивлев смазал два штрафных. Расплата за это последовала в виде «трешки» от Богдановича. У Шведа не получилось провернуть тот же трюк, что и накануне, забив в последней атаке, и соперники получили шанс перевести игру в овертайм. Но Алексей тут же исправился, сфолив на Богдановиче и не дав тому бросить издали. Есть вторая победа подряд и стопроцентный результат в двух очень сложных встречах.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.