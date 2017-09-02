Две из двух! Россия сенсационно обыграла сербов
Во втором матче на Евробаскете сборная России преподнесла болельщикам приятный сюрприз, обыграв главного фаворита группы D Сербию — 75:72.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. Группа D
РОССИЯ — СЕРБИЯ — 75:72 (18:21, 22:17, 18:13, 17:21)
Россия: Швед (22), Мозгов (11 + 8 подборов), Курбанов (11 + 7 подборов), Д. Кулагин (9), Воронцевич (8).
Сербия: Богданович (19), Марьянович (19), Лучич (12).
Встречи с Сербией российские болельщики ждали без особого оптимизма. Как порой ждешь визита к стоматологу — это неизбежно и не
Накануне Сербия сумела на классе обыграть дерзкую Латвию. Пусть серебряные призеры Олимпиады и имели перед турниром определенные кадровые проблемы, но у них все равно, по словам того же Базаревича, «много что есть». Например, звездный лидер в лице Богдановича, который набросал прибалтам 30 очков. А также очень сильные «большие», и это преимущество в росте и физической мощи Сербия в первом матче здорово воплотила в набранные очки и итоговую победу.
Россия же на старте провела изнурительный и очень нервный матч с хозяевами группы, совершив астрономическое количество собственных ошибок. Победу команда вырвала не только на
ЗАГАДКА ДЛЯ СЕРБИИ
В отличие от бурлящего котла, в котором сборная России варилась накануне, атмосфера на «Фенербахче Арене» была куда более спокойной, почти домашней. Поначалу ее нарушала лишь группа российских болельщиков, которые и в стартовой игре активно поддерживали свою команду. Возможно, именно это усыпило сербов, которые и игру с Латвией начинали достаточно академично и неторопливо. Базаревич же, выражаясь шахматным языком, использовал тот же дебют, что уже принес ему успех — та же стартовая пятерка с Ивлевым на месте центра и ставка на Шведа в первые минуты.
Алексей в начале вновь был активен и полезен — два его дальних попадания позволили России повести со счетом 10:3, а тренеры соперников срочно взяли
Возможно, сербы сочли, что игра встала на рельсы и доедет до нужного пункта сама собой. Как бы то ни было, они во второй четверти снова «забыли» выйти на площадку. Вновь «взорвался» Швед, набравший пять очков подряд, и Россия вдруг вышла вперед. Их соперники в эти минуты только собирали фолы — четыре за две минуты. Растерянность сербов проиллюстрировал данк Курбанова после ввода мяча из аута. Конечно, класс не позволял им совсем расклеиться, но никакого преимущества у них не было и в помине. Все, что им хорошо удавалось, это собирать фолы на Марьяновиче, пробившем к большому перерыву девять штрафных.
ТЕОРЕМУ ДОКАЗАТЬ НЕ УДАЛОСЬ
Чудесное преображение Богдановича случилось в третьей четверти, он забил в первой же атаке, а всего набрал 13 очков. Было лишь одно «но», зато какое — это были все очки, набранные Сербией за этот отрезок! Лидер команды действительно был в эти моменты хорош, забивал на любой вкус, а вот его партнерам российские баскетболисты сделать ничего не давали. А когда давали, те сами промахивались. В конце 10-минутки наши снова пустили в ход дальнобойную артиллерию — «трехи» Дмитрия Кулагина, Шведа и Фридзона вывели Россию вперед на семь очков.
Вот теперь для Сербии дело
Наша команда, в отличие от матча с Турцией была спокойнее и действовала расчетливее. Но сербы не были бы сербами, если бы бросили бороться. За полторы минуты до конца они заработали технический фол, но Ивлев смазал два штрафных. Расплата за это последовала в виде «трешки» от Богдановича. У Шведа не получилось провернуть тот же трюк, что и накануне, забив в последней атаке, и соперники получили шанс перевести игру в овертайм. Но Алексей тут же исправился, сфолив на Богдановиче и не дав тому бросить издали. Есть вторая победа подряд и стопроцентный результат в двух очень сложных встречах.
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
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