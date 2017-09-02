Швед: Российские баскетболисты стали более уверенными в себе после победы над сербами

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Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, встреча группы D состоялась в Стамбуле. Швед стал самым результативным игроком встречи — в его активе 22 очка.

«Мы сыграли лучше, чем накануне, — совершили меньше потерь, обыграли одного из фаворитов Евробаскета, — сказал Швед. — Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное — не терять настроя».

В пятницу россияне в стартовом матче турнира победили сборную Турции (76:73). Следующий матч на турнире россияне проведут 4 сентября против бельгийцев.