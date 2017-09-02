Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30878535/
2 сентября 2017, 19:50 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Швед: Российские баскетболисты стали более уверенными в себе после победы над сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты сборной России стали более уверенными в собственных силах после победы над командой Сербии на групповом этапе чемпионата Европы. Такое мнение ТАСС высказал защитник россиян Алексей Швед.

Швед: Российские баскетболисты стали более уверенными в себе после победы над сербами - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, встреча группы D состоялась в Стамбуле. Швед стал самым результативным игроком встречи — в его активе 22 очка.

«Мы сыграли лучше, чем накануне, — совершили меньше потерь, обыграли одного из фаворитов Евробаскета, — сказал Швед. — Уверенности в собственных силах прибавилось, но мы все сюда приехали заряженными побеждать. Хочется завоевать медали чемпионата Европы, но загадывать пока рано, мы одержали только две победы. Главное — не терять настроя».

В пятницу россияне в стартовом матче турнира победили сборную Турции (76:73). Следующий матч на турнире россияне проведут 4 сентября против бельгийцев.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Мозгов считает, что не «попал» в игру в первой половине матча ЧЕ с сербами

Мозгов считает, что не «попал» в игру в первой половине матча ЧЕ с сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов «не попал» в игру в первой половине матча группового этапа чемпионата Европы по баскетболу против команды Сербии. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
Еще 7 новостей  Все новости

Виталий Мутко: РФС больше ничего не угрожает

Тарпищев: Шарапова имеет большой шанс на выход в 1/4 финала US Open, все зависит от нее

Внеочередной конгресс AIBA пройдет в октябре-ноябре в Лозанне

Шляхтин: Шубенков и Ласицкене победами в Брюсселе поставили красивую точку в сезоне