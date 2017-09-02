Мозгов считает, что не «попал» в игру в первой половине матча ЧЕ с сербами

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Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, встреча группы D состоялась в Стамбуле. Мозгов набрал 11 очков.

«В матче против сборной Сербии у нас далеко не все удалось, не все получилось, они одни из фаворитов, но мы верили, что можно победить, — сказал Мозгов. — Это сильный соперник, но его можно обыгрывать. Я не “вошел” в игру в первой половине, плюс мне дали два спорных фола, и у меня пошла кровь. Во второй половине я успокоился, вошел в ритм и играл уже нормально».

В пятницу россияне в стартовом матче турнира победили сборную Турции (76:73). Следующий матч на турнире сборная России проведет 4 сентября против бельгийцев.