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2 сентября 2017, 19:51 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мозгов считает, что не «попал» в игру в первой половине матча ЧЕ с сербами

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский центровой Тимофей Мозгов «не попал» в игру в первой половине матча группового этапа чемпионата Европы по баскетболу против команды Сербии. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

Мозгов считает что не попал в игру в первой половине матча ЧЕ с сербами - Фото Увеличить
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Сборная России в субботу победила сербов со счетом 75:72, встреча группы D состоялась в Стамбуле. Мозгов набрал 11 очков.

«В матче против сборной Сербии у нас далеко не все удалось, не все получилось, они одни из фаворитов, но мы верили, что можно победить, — сказал Мозгов. — Это сильный соперник, но его можно обыгрывать. Я не “вошел” в игру в первой половине, плюс мне дали два спорных фола, и у меня пошла кровь. Во второй половине я успокоился, вошел в ритм и играл уже нормально».

В пятницу россияне в стартовом матче турнира победили сборную Турции (76:73). Следующий матч на турнире сборная России проведет 4 сентября против бельгийцев.
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