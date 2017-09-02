Российские баскетболисты обыграли сербов, одержав вторую победу на чемпионате Европы

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Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник российской сборной Алексей Швед, набравший 22 очка. Российский центровой Тимофей Мозгов больше всех в матче совершил подборов (8).

Сборная России одержала вторую победу подряд на турнире. В пятницу подопечные Сергея Базаревича обыграли команду Турции.

В другом матче группы D сборная Латвии со счетом 92:64 обыграла команду Бельгии. В турнирной таблице россияне вышли на первое место, набрав четыре очка в двух матчах. Латвийцы и сербы набрали по три очка и расположились на второй и третьей позициях соответственно.

В следующем матче сборная России 4 сентября встретится с бельгийцами. Сербы в тот же день сыграют со сборной Великобритании.