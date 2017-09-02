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2 сентября 2017, 17:54 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Сборная Германии обыграла Грузию «+10» во втором туре группового этапа ЧЕ-2017

Мужская сборная Германии обыграла национальную команду Грузии в матче второго тура группового этапа Евробаскета-2017 со счётом 67:57.

После равной первой четверти немецкая команда сумела создать отрыв в пять очков во втором отрезке матча. После большого перерыва грузинские баскетболисты смогли отыграть два очка в третьей четверти, однако проиграли четвёртую со счётом 5:12.
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