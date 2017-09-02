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2 сентября 2017, 16:08 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

54 очка Порзингиса и Тиммы помогли Латвии разгромить Бельгию «+28»

Мужская сборная Латвии обыграла команду Бельгии со счётом 92:64 во втором туре группового этапа Евробаскета.

После равной первой четверти, во второй латвийцы позволили сопернику набрать лишь восемь очков и ушли в двузначный отрыв. В третьем отрезке Бельгия сократила отставание, но заключительную четверть проиграла с разницей «-20».

Результативнее всех в этом матче сыграли форварды Кристапс Порзингис и Янис Тимма, набравшие по 27 очков. В составе бельгийцев 12 баллов на счету форварда Акселя Эрвеля.

После двух туров у обеих команда по одной победе и одному поражению.
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