Польша разгромила Исландию «+30», Вильхьямссон набрал 16 очков

Первая четверть прошла на равных, но уже во второй поляки добились двузначного отрыва и затем наращивали преимущество.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий сборной Исландии Хёрдюр Вильхьямссон, который набрал 16 очков. Польше 15 очков принёс форвард Адам Вачински. Форвард Матеуш Понитка отметился десятью подборами.

Для Исландии это поражение стало вторым на турнире. Польша имеет одну победу в двух матчах.