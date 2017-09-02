Швед подавил турецкое «восстание»

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Почти в плей-офф.

Несмотря на всю адекватную критику, вылившуюся на сборную России после вчерашнего матча, итог встречи первого тура с турками, как бы это абсурдно ни звучало, практически гарантировал подопечным Сергея Базаревича выход в плей-офф Евробаскета-2017, чего с отечественной командой не случалось уже достаточно давно.

Впереди у россиян поединки с грозными сербами и латвийцами, а также игры с британцами и бельгийцами, которых Тимофей Мозгов и компания должны обыгрывать даже спросонья.

В то же время расслабляться еще очень рано — да, был обыгран главный оппонент в борьбе за третье место, однако продолжение «банкета» в виде победы над кем-то из фаворитов секстета будет явно не самым лишним при распределении соперников по первому раунду матчей на вылет.

Тем более что и латвийцев, и сербов Россия в своем нормальном состоянии (а не та, что накануне едва не отдала очки туркам) вполне может обыгрывать.

Страх и ненависть от Шведа.

В матче с Турцией, пожалуй, главный эгоист этой сборной Алексей Швед решил не изменять своему статусу и примерил на себя сразу две роли — героя и антигероя.

Старт встречи остался полностью за защитником «Химок»: именно благодаря классной игре на дуге от Алексея россияне сумели повести с достаточно комфортным счетом, что заставило замолчать даже исконно сумасшедших турецких болельщиков.

Впрочем, уже спустя пару минут — возможно, почувствовав некую вину — сам же Швед и вернул надежду фанатам хозяев: сразу несколько легких очков для Турции после нелепых потерь лидера, и счет уже почти равный.

Дальше — больше. Во второй половине поединка числа перехватов подопечных Уфука Сариджы после нервозных передач Алексею (это настроение постепенно передалось и команде, так что ближе к концовке игры на паркете началась самая настоящая вакханалия) достигло каких-то сумасшедших величин. Благо, что и сами гостеприимные турки подтвердили опасения относительно своего слабого текущего уровня и раз за разом прощали команду Базаревича.

В итоге все это вылилось в нервную концовку с «качелями», где россияне опять сделали все, чтобы отдать победу хозяевам, а те наотрез отказались такими «подарками» пользоваться (при этом все равно были близки к виктории).

Тут-то свое слово и взял Швед — за полминуты до финальной сирены при «+1» у России Алексей взял все на себя, идеально исполнив трехочковую «изоляцию» в лучших традициях звезд НБА.

Как итог — оставил после свой игры защитник крайне неоднозначное впечатление. С одной стороны, очень радует, что у сборной России на этом турнире действительно есть лидер, способный продемонстрировать в нужнейший момент свой талант и «титановые» нервы.

С другой — в матчах с более классными командами до «клатча» при таком количестве ошибок (семь потерь только у одного Шведа) дело попросту не дойдет, и решать будет банально негде.

Мозгову нужно найти себя.

Неоднородное ощущение от своей игры в матче с турками оставила и вторая звезда отечественной команды — Тимофей Мозгов, единственный действующий представитель НБА в российской сборной.

В случае с центровым «Бруклина», конечно, не было такого количества диких ошибок, как у Шведа, да и в атаке ТиМо был блестящ (20 очков, 4/8 с игры, 12/17 с линии), что во многом и позволило россиянам в какой-то момент не впасть в полное уныние.

Однако местами очень расстраивали действия «большого» в «краске».

Несмотря на то что передняя линия Турции вовсе не выглядела грозно (действительно неплохо встречу провел лишь защитник Чеди Осман из «Кливленда»), хозяева раз за разом набирали очки из-под кольца сборной России, причем пару раз это им удавалось осуществлять вторым шансом, когда «бигмены» гостей попросту бездействовали на подборе.

Особо поживиться на этом смог, мягко говоря, не самый грозный Семих Эрден, набравший фантастические для себя 11 очков.

В то же время от Мозгова на этом турнире ждут именно защиты — на Евробаскете-2017 собралось немало команд, построенных исключительно на передней линии (чего, к слову, уже почти нет в НБА, где Тимофей оказался в запасе во многом именно из массового перехода на «маленькие» пятерки), и.

во встречах с такими соперниками у своего кольца центровому нужно быть хоть отчасти похожим на самого себя времен «Кливленда».

Характер.

Тут многого говорить не нужно — в преддверии чемпионата Европы многие опасались, что в целом достаточно амбициозная по меркам турнира сборная России потерпит на первенстве фиаско именно из-за психологии, упустив несколько важнейших концовок.

В матче с турками на мгновения показалось, что все так и есть, когда россияне после пары странных владений сильно «поплыли», позволив вернуться в игру уже почти обреченному сопернику.

Однако последние минуты поединка убедили в обратном —сомнительные атаки, конечно, никуда не делись, однако «клатч» (даже учитывая хваленые турецкие трибуны) остался полностью за гостями, и особенно это касается самоотдачи в защите.

Факт на фоне, как ожидается, достаточного проходимого соперника по первому раунду плей-офф — крайне обнадеживающий.

Что будет с сербами.

Поражение от сербов (если оно не будет «-30») кошмаром для сборной России не станет — все-таки подопечные Саши Джорджевича являются серебряными призерами Олимпиады-2016 (золото Рио, на секундочку, досталось «инопланетянам» из НБА), да и от этого турнира ждут попадания в тройку (как минимум).

В то же время нынешняя команда Сербии уже не та, что поражала всех на Играх в Бразилии — из того состава на Евробаскете-2017 цвета страны защищают лишь несколько баскетболистов (нет, например, грандиозного Милоша Теодосича), к тому же и сама игра коллектива за год претерпела серьезные изменения.

%%Все это, впрочем, не помешало сербам уже в первом матче группового этапа достаточно уверенно переиграть одних из фаворитов секстета — латвийцев.

«+10» во встрече с Латвией обеспечил своей сборной Богдан Богданович, набравший сумасшедшие по меркам Европы 30 очков.

Решающим фактором для россиян в борьбе с вице-чемпионами Олимпиады в преддверии очного поединка видится именно моральный настрой обеих команд — «повалиться» вполне могут и те, и другие -, а также тактический разбор соперников:

если тренерский штаб Базаревича всерьез подойдет к анализу достаточно бесхитростной (пусть и мощной) игры сербов, то при должном моральном спокойствии первое поражение на турнире фавориты ЧЕ могут потерпеть уже в третий игровой день.

Добавим, что матч Россия — Сербия состоится 2 сентября и начнется в 17:00 по московскому времени.