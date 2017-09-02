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2 сентября 2017, 13:41 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

П. Газоль обошёл Д. Новицки в списке самых результативных игроков Евробаскетов

Центровой сборной Испании Пау Газоль в матче с национальной командой Черногории набрал 10 очков, довёл их общий показатель в рамках чемпионатов Европы до 1054.

Центровой сборной Испании <span class=error>Пау</span> <span class=error>Газоль</span> в матче с национальной командой Черногории набрал 10 очков довёл их общий показатель в рамках чемпионатов Европы до 1054. Увеличить
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Таким образом, Газолю удалось обойти мощного форварда Дирка Новицки, который за карьеру в сборной Германии набрал 1052 очка. Теперь Пау занимает второе место в списке самых результативных игроков в истории Евробаскета. На первой строчке находится одноклубник Газоля Тони Паркер (1104), выступавший за сборную Франции.

В июле Газолю исполнилось 37 лет.
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