Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕ

В пятницу сборная России на старте группового этапа турнира победила турков в Стамбуле со счетом 76:73. Российская команда покинула арену в 12 часов ночи и в 17:00 субботы начнет свой следующий матч — против сборной Сербии.

«После такой игры, как с Турцией очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать — такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей [Кириленко] этим занимается, поругает — это его работа».