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2 сентября 2017, 12:17 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Мозгов: РФБ следует высказать FIBA недовольство расписанием матчей сборной России на ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президенту Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрею Кириленко следует высказать недовольство Международной федерации баскетбола (FIBA) расписанием матчей сборной России на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил центровой российской команды Тимофей Мозгов.

В пятницу сборная России на старте группового этапа турнира победила турков в Стамбуле со счетом 76:73. Российская команда покинула арену в 12 часов ночи и в 17:00 субботы начнет свой следующий матч — против сборной Сербии.

«После такой игры, как с Турцией очень тяжело уснуть, и до матча с Сербией меньше суток. Но что поделать — такое расписание. Кого в этом винить, FIBA? Пусть Андрей [Кириленко] этим занимается, поругает — это его работа».

Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуже-Напоке.
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Кириленко: Матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

Кириленко: Матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча против сборной Турции на чемпионате Европы продемонстрировала, что у баскетболистов российской сборной есть характер. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.
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