Базаревич: Турецкие баскетболисты поломали россиянам игру в матче чемпионата Европы

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 76:73 в пользу российской команды, для которой этот матч был первым на турнире.

«Мы к этому (прессингу сборной Турции) специально готовились. Знали, что они поломают нам игру. И они поломали. Втянули нас в свой баскетбол. При этом мы понимали, что игра не будет структурированной. Была задача найти баланс между организацией и индивидуальными действиями», — сказал Базаревич, чьи слова приводит официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Мы понимали, что в такой игре (Алексей) Швед получит свои шансы. В целом, все это не выглядело красиво. Но красиво и не могло выглядеть. И не нужно было из-за этого паниковать. Поэтому и держали на площадке (Дмитрия) Кулагина, (Дмитрия) Хвостова, Шведа дольше, чем обычно», — добавил он.

По словам тренера, большую часть матча российские баскетболисты «контролировали ход встречи и играли лучше, но из-за того, что соперники стали прессинговать, совершили много ошибок, причем некоторые потери были совсем необязательными».