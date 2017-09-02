Базаревич: Турецкие баскетболисты поломали россиянам игру в матче чемпионата Европы
МОСКВА, 2 сен —
Р-Спорт. Сборная Турции своими действиями поломала игру команды России в матче чемпионата Европы, втянув в свой баскетбол, заявил главный тренер россиян Сергей Базаревич.
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Видимо, что-то случилось...
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Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 76:73 в пользу российской команды, для которой этот матч был первым на турнире.
«Мы к этому (прессингу сборной Турции) специально готовились. Знали, что они поломают нам игру. И они поломали. Втянули нас в свой баскетбол. При этом мы понимали, что игра не будет структурированной. Была задача найти баланс между организацией и индивидуальными действиями», — сказал Базаревич, чьи слова приводит официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).
«Мы понимали, что в такой игре (Алексей) Швед получит свои шансы. В целом, все это не выглядело красиво. Но красиво и не могло выглядеть. И не нужно было
По словам тренера, большую часть матча российские баскетболисты «контролировали ход встречи и играли лучше, но
«Может быть, сказалась некоторая усталость. Например,
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