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2 сентября 2017, 12:19 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Базаревич: Турецкие баскетболисты поломали россиянам игру в матче чемпионата Европы

МОСКВА, 2 сен — Р-Спорт. Сборная Турции своими действиями поломала игру команды России в матче чемпионата Европы, втянув в свой баскетбол, заявил главный тренер россиян Сергей Базаревич.

<em>МОСКВА 2 <span class=error>сен</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Сборная Турции своими действиями поломала игру команды России в матче чемпионата Европы втянув в свой баскетбол заявил главный тренер россиян Сергей <span class=error>Базаревич</span>. Увеличить
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Встреча группы D, прошедшая в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 76:73 в пользу российской команды, для которой этот матч был первым на турнире.

«Мы к этому (прессингу сборной Турции) специально готовились. Знали, что они поломают нам игру. И они поломали. Втянули нас в свой баскетбол. При этом мы понимали, что игра не будет структурированной. Была задача найти баланс между организацией и индивидуальными действиями», — сказал Базаревич, чьи слова приводит официальный сайт Российской федерации баскетбола (РФБ).

«Мы понимали, что в такой игре (Алексей) Швед получит свои шансы. В целом, все это не выглядело красиво. Но красиво и не могло выглядеть. И не нужно было из-за этого паниковать. Поэтому и держали на площадке (Дмитрия) Кулагина, (Дмитрия) Хвостова, Шведа дольше, чем обычно», — добавил он.

По словам тренера, большую часть матча российские баскетболисты «контролировали ход встречи и играли лучше, но из-за того, что соперники стали прессинговать, совершили много ошибок, причем некоторые потери были совсем необязательными».

«Может быть, сказалась некоторая усталость. Например, из-за прессинга пришлось продержать на площадке слишком много времени Хвостова. Он проделывает очень большой объем работы, и, наверное, не стоило этого делать. Однако игра складывалась так, что его помощь была необходима. Поэтому кто-то другой сыграл меньше. Тем не менее, это сработало», — отметил Базаревич.
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