Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

В пятницу сборная России в матче группового этапа турнира победила команду Турции в Стамбуле со счетом 76:73.

«Мне показалось, что в этой игре мы увидели две разные сборные России, — сказал Кириленко. — В первой половине играли отлично, дисциплинированно, контролировали ситуацию, да, с ошибками, но в целом хорошо. А вот то, что произошло во второй, я не видел давно. Игроки вдруг стали терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику, причем в ситуациях, которые вовсе того не требовали».

«Тем не менее команда смогла довести матч до логичного завершения и доказала, что у нее есть характер, что она способна “вытащить” такую тяжелую встречу. Правда, другие соперники такое не простят. Поэтому необходимо стараться демонстрировать ту игру, которая была до большого перерыва, тогда все у нас будет хорошо», — добавил президент РФБ.

«В любом случае поздравляю ребят и тренеров с заслуженной победой. Честно говоря, всегда тяжело начинать турниры матчем с хозяевами. Тем более при такой поддержке зала, которая, безусловно, сказалась на нашей сборной», — заключил Кириленко.

В субботу сборная России сыграет с одним из фаворитов Евробаскета, командой Сербии.