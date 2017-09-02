Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30874046/
2 сентября 2017, 9:46 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Кириленко: Матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

СТАМБУЛ /Турция/, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Встреча против сборной Турции на чемпионате Европы продемонстрировала, что у баскетболистов российской сборной есть характер. Об этом ТАСС заявил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

В пятницу сборная России в матче группового этапа турнира победила команду Турции в Стамбуле со счетом 76:73.

«Мне показалось, что в этой игре мы увидели две разные сборные России, — сказал Кириленко. — В первой половине играли отлично, дисциплинированно, контролировали ситуацию, да, с ошибками, но в целом хорошо. А вот то, что произошло во второй, я не видел давно. Игроки вдруг стали терять концентрацию, отдавать мяч в руки сопернику, причем в ситуациях, которые вовсе того не требовали».

«Тем не менее команда смогла довести матч до логичного завершения и доказала, что у нее есть характер, что она способна “вытащить” такую тяжелую встречу. Правда, другие соперники такое не простят. Поэтому необходимо стараться демонстрировать ту игру, которая была до большого перерыва, тогда все у нас будет хорошо», — добавил президент РФБ.

«В любом случае поздравляю ребят и тренеров с заслуженной победой. Честно говоря, всегда тяжело начинать турниры матчем с хозяевами. Тем более при такой поддержке зала, которая, безусловно, сказалась на нашей сборной», — заключил Кириленко.

В субботу сборная России сыграет с одним из фаворитов Евробаскета, командой Сербии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Еще 7 новостей  Все новости

Парижская революция: итоги трансферного окна ведущих европейских футбольных чемпионатов

Сборная Мексики по футболу гарантировала себе участие в ЧМ-2018

Кириленко: матч с командой Турции на ЧЕ показал характер российских баскетболистов

Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковать