Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30873760/
2 сентября 2017, 0:35 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Базаревич: Баскетболисты сборной России едва не упустили победу в стартовом матче ЧЕ

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по баскетболу допустила большое количество потерь и едва не упустила победу в матче чемпионата Европы против команды Турции. Такое мнение журналистам высказал главный тренер команды Сергей Базаревич.

Встреча между россиянами и турками прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой российской команды со счетом 76:73.

«Мы знали, что турки будут играть “огненно”, так и было. Мы знали, к чему готовиться, но не совсем смогли воплотить все задуманное в жизнь. К счастью, Алексей Швед реализовал важный трехочковый бросок в конце матча, и мы смогли здорово отзащищаться в решающие моменты», — сказал Базаревич.

«К сожалению, мы допустили большое количество потерь — 24. Этим мы очень сильно помогли сопернику и едва не упустили победу», — добавил тренер.

В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата мира, Европы

Швед: Сборной России было тяжело играть матч Евробаскета с турками при их болельщиках

Швед: Сборной России было тяжело играть матч Евробаскета с турками при их болельщиках

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским баскетболистам было очень тяжело играть в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы против одной из команд-хозяек турнира сборной Турции при их болельщиках. Об этом ТАСС сообщил защитник сборной России Алексей Швед.
Еще 7 новостей  Все новости

Российские баскетболисты стартовали на чемпионате Европы с победы над турками

Кабаева: гимнастки Аверины сумели победить на ЧМ, потому что не боялись рисковать

Шубенков выиграл финальный этап "Бриллиантовой лиги" в беге на 110 м с барьерами

ФГСР потребует от FISA возврата денег за ЧМ в случае невыдачи виз США российским гребцам