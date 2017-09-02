Базаревич: Баскетболисты сборной России едва не упустили победу в стартовом матче ЧЕ

Встреча между россиянами и турками прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой российской команды со счетом 76:73.

«Мы знали, что турки будут играть “огненно”, так и было. Мы знали, к чему готовиться, но не совсем смогли воплотить все задуманное в жизнь. К счастью, Алексей Швед реализовал важный трехочковый бросок в конце матча, и мы смогли здорово отзащищаться в решающие моменты», — сказал Базаревич.

«К сожалению, мы допустили большое количество потерь — 24. Этим мы очень сильно помогли сопернику и едва не упустили победу», — добавил тренер.

В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.