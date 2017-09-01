На нервах. Первая победа России на Евробаскете
В первом матче на Евробаскете сборная России в невероятно напряженном матче одержала победу над командой Турции — 76:73.
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ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.
Турция — РОССИЯ — 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 21:21).
У первых матчей на больших турнирах своя, особая драматургия. Конечно, запоминается последнее, но то, каким оно будет, во многом зависит от старта. Каким бы ни был соперник, успех в дебюте группового этапа позволяет команде раскрепоститься, настраивает ее на положительный лад. А неудачное начало может стать катализатором целой цепочки неприятных событий впоследствии. Поэтому то, что в первом туре нынешнего Евробаскета россиянам выпало играть с Турцией, выглядело не самым удачным вариантом.
Об этом говорил перед отправлением в Стамбул и главный тренер российской сборной Сергей Базаревич, не понаслышке знакомый с Турцией. Он вспомнил и бешеную поддержку трибун, и особый характер местных игроков, привыкших играть под таким прессом ожиданий, и то, что турки всех главных успехов в истории добились на своей площадке. Но в хорошем знании местной специфики заключался и плюс — Базаревич должен знать не только сильные, но и слабые стороны соперника. А еще на нашей стороне была статистика, ведь Россия никогда не проигрывала Турции на Евробаскетах.
В ОЖИДАНИИ ИСПЫТАНИЙ
Сборная России прибыла в главный город Турции в среду и успела провести здесь несколько тренировок. Зал, где проходят игры предварительной стадии, многим нашим баскетболистам отлично знаком — здесь играет домашние матчи Евролиги ее нынешний чемпион «Фенербахче». Тем временем хозяева турнира, которые являются объектом пристального внимания местной прессы, получили поддержку от первого лица государства — Реджеп Эрдоган прибыл в расположение команды и пожелал ей успеха на Евробаскете.
А тем временем турнир, стартовавший в четверг, уже успел подарить несколько сенсаций. В первый день очень неожиданные поражения потерпели два фаворита — Литва уступила Грузии, а Франция в овертайме проиграла той самой Финляндии, которой россияне неделю назад набросали 100 очков. Это лишь подтвердило тезис о важности стартовых матчей — если есть хоть
К слову, ни утренний, ни дневной матчи не собрали в Стамбуле приличной аудитории на трибунах — видимо, сказалось, что это самое начало турнира, да еще и будний день. Но ни на минуту не возникало сомнений, что к вечеру со зрителями на арене будет порядок. Аншлага не было, но очереди на входе и шум, которым публика встретила российскую команду, давали понять, что хозяева настроены серьезно и тоже жаждут победы с самого старта. Неодобрительный гул еще долго сопровождал каждое владение россиян мячом.
ШАРАДА ОТ БАЗАРЕВИЧА
Турция, воодушевленная залом, с первых же секунд бросилась в кавалерийскую атаку и попыталась смять соперников активным началом. Вышло лишь отчасти — те четыре очка, которые хозяева набрали наа первых минутах, так и остались их главным подвигом в дебюте, дальше оторваться не удалось. Базаревич, кстати, приготовил соперникам сюрприз — в стартовой пятерке вместе со Шведом, Воронцевичем, Дмитрием Кулагиным и Хвостовым, начинавшим и последний контрольный матч с Финляндией, на паркет в роли центра вышел Ивлев. Это наверняка озадачило турецкую сборную. А заодно и позволило прибавить, когда их первый запал сошел на нет.
Мозгов появился лишь через четыре минуты после начала, и сразу же начал приносить команде пользу — свободы у Турции под нашим кольцом стало гораздо меньше. Хозяева старались действовать через своего молодого лидера Чеди Османа, который ярко начал, но потом А солировал в эти минуты Швед, сразу же начавший демонстрировать талант бомбардира. На его счету 9 из первых 15 очков россиян. Он дважды попадал издали, хорошо разыгрывал
Хозяева, которым стало тяжелее проникать под кольцо, засуетились, Осман часто сбивался на индивидуальные действия, а россияне, у которых многое получалось, совершили рывок 10:0, венцом которого стал данк Зубкова в быстром отрыве. На первый перерыв Россия ушла с перевесом в пять очков, а после него озадаченные зрители увидели и «+10». За происходящим с одобрением наблюдал из первого ряда Андрей Кириленко. Турецкие баскетболисты в эти минуты часто фолили, а россияне наказывали их за это с линии штрафных.
КОМЕДИЯ ОШИБОК
Но, конечно, это было далеко не все. Обращало на себя внимание большое количество технического брака, причем этим грешили обе команды. Пожалуй, даже со скидкой на волнение в первом матче помарок было чересчур много. К перерыву на двоих соперники совершили почти 20 потерь, причем у россиян начал часто ошибаться Швед. Это сразу снизило созидательный потенциал команды — за пять минут они набрали всего пять очков и позволили оппонентам приблизиться на расстояние одного дальнего броска.
Картина не изменилась и после перерыва — в одном из эпизодов команды трижды подряд потеряли мяч, а закончилось это тем, что судьи не заметили явную пробежку у турецкого игрока. До поры до времени России удавалось удерживать преимущество, ведь турки тоже отвечали любезностью на любезность. Очки обе стороны набирали с большим скрипом, буквально выгрызая каждое попадание. Игра окончательно скатывалась в чистые эмоции — это чувствовали все на арене, от
У Турции
Антон БАБОШИН
из Стамбула.
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