На нервах. Первая победа России на Евробаскете

ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ.

Турция — РОССИЯ — 73:76 (15:20, 18:16, 18:19, 21:21).

У первых матчей на больших турнирах своя, особая драматургия. Конечно, запоминается последнее, но то, каким оно будет, во многом зависит от старта. Каким бы ни был соперник, успех в дебюте группового этапа позволяет команде раскрепоститься, настраивает ее на положительный лад. А неудачное начало может стать катализатором целой цепочки неприятных событий впоследствии. Поэтому то, что в первом туре нынешнего Евробаскета россиянам выпало играть с Турцией, выглядело не самым удачным вариантом.

Об этом говорил перед отправлением в Стамбул и главный тренер российской сборной Сергей Базаревич, не понаслышке знакомый с Турцией. Он вспомнил и бешеную поддержку трибун, и особый характер местных игроков, привыкших играть под таким прессом ожиданий, и то, что турки всех главных успехов в истории добились на своей площадке. Но в хорошем знании местной специфики заключался и плюс — Базаревич должен знать не только сильные, но и слабые стороны соперника. А еще на нашей стороне была статистика, ведь Россия никогда не проигрывала Турции на Евробаскетах.

Пятница. Стамбул. Турция - Россия - 73:76. В защите Дмитрий КУЛАГИН (№22). AFP 2017

В ОЖИДАНИИ ИСПЫТАНИЙ

Сборная России прибыла в главный город Турции в среду и успела провести здесь несколько тренировок. Зал, где проходят игры предварительной стадии, многим нашим баскетболистам отлично знаком — здесь играет домашние матчи Евролиги ее нынешний чемпион «Фенербахче». Тем временем хозяева турнира, которые являются объектом пристального внимания местной прессы, получили поддержку от первого лица государства — Реджеп Эрдоган прибыл в расположение команды и пожелал ей успеха на Евробаскете.

А тем временем турнир, стартовавший в четверг, уже успел подарить несколько сенсаций. В первый день очень неожиданные поражения потерпели два фаворита — Литва уступила Грузии, а Франция в овертайме проиграла той самой Финляндии, которой россияне неделю назад набросали 100 очков. Это лишь подтвердило тезис о важности стартовых матчей — если есть хоть какой-то шанс, то зацепиться за победу могут и те, кто ниже классом. Упорными, а также результативными, вышли и два матча первого дня в нашей группе. Бельгийцы и британцы сыграли в разный баскетбол, и в итоге сильнее оказались первые, от души загрузившие кольцо оппонентов дальними бросками. А Латвия в матче с сербами подтвердила реноме команды, не знающей авторитетов, и едва не затащила грозного соперника в нервную концовку. Впрочем, Богданович и компания были мастеровитей и хладнокровней в последние минуты.

К слову, ни утренний, ни дневной матчи не собрали в Стамбуле приличной аудитории на трибунах — видимо, сказалось, что это самое начало турнира, да еще и будний день. Но ни на минуту не возникало сомнений, что к вечеру со зрителями на арене будет порядок. Аншлага не было, но очереди на входе и шум, которым публика встретила российскую команду, давали понять, что хозяева настроены серьезно и тоже жаждут победы с самого старта. Неодобрительный гул еще долго сопровождал каждое владение россиян мячом.

Пятница. Стамбул. Турция - Россия - 73:76. В атаке Дмитрий ХВОСТОВ. Reuters

ШАРАДА ОТ БАЗАРЕВИЧА

Турция, воодушевленная залом, с первых же секунд бросилась в кавалерийскую атаку и попыталась смять соперников активным началом. Вышло лишь отчасти — те четыре очка, которые хозяева набрали наа первых минутах, так и остались их главным подвигом в дебюте, дальше оторваться не удалось. Базаревич, кстати, приготовил соперникам сюрприз — в стартовой пятерке вместе со Шведом, Воронцевичем, Дмитрием Кулагиным и Хвостовым, начинавшим и последний контрольный матч с Финляндией, на паркет в роли центра вышел Ивлев. Это наверняка озадачило турецкую сборную. А заодно и позволило прибавить, когда их первый запал сошел на нет.

Мозгов появился лишь через четыре минуты после начала, и сразу же начал приносить команде пользу — свободы у Турции под нашим кольцом стало гораздо меньше. Хозяева старались действовать через своего молодого лидера Чеди Османа, который ярко начал, но потом А солировал в эти минуты Швед, сразу же начавший демонстрировать талант бомбардира. На его счету 9 из первых 15 очков россиян. Он дважды попадал издали, хорошо разыгрывал пик-н-роллы с Мозговым. В эти минуты стало слышно, что на арене хватает и наших болельщиков. Порой им удавалось перекричать весь стадион.

Хозяева, которым стало тяжелее проникать под кольцо, засуетились, Осман часто сбивался на индивидуальные действия, а россияне, у которых многое получалось, совершили рывок 10:0, венцом которого стал данк Зубкова в быстром отрыве. На первый перерыв Россия ушла с перевесом в пять очков, а после него озадаченные зрители увидели и «+10». За происходящим с одобрением наблюдал из первого ряда Андрей Кириленко. Турецкие баскетболисты в эти минуты часто фолили, а россияне наказывали их за это с линии штрафных.

Пятница. Стамбул. Турция - Россия - 73:76. Тимофей МОЗГОВ не смог переиграть соперника. Reuters

КОМЕДИЯ ОШИБОК

Но, конечно, это было далеко не все. Обращало на себя внимание большое количество технического брака, причем этим грешили обе команды. Пожалуй, даже со скидкой на волнение в первом матче помарок было чересчур много. К перерыву на двоих соперники совершили почти 20 потерь, причем у россиян начал часто ошибаться Швед. Это сразу снизило созидательный потенциал команды — за пять минут они набрали всего пять очков и позволили оппонентам приблизиться на расстояние одного дальнего броска.

Картина не изменилась и после перерыва — в одном из эпизодов команды трижды подряд потеряли мяч, а закончилось это тем, что судьи не заметили явную пробежку у турецкого игрока. До поры до времени России удавалось удерживать преимущество, ведь турки тоже отвечали любезностью на любезность. Очки обе стороны набирали с большим скрипом, буквально выгрызая каждое попадание. Игра окончательно скатывалась в чистые эмоции — это чувствовали все на арене, от вип-персон рядом с паркетом до зрителей на последних рядах.

У Турции по-прежнему почти вся игра шла через Османа, который к концу третьей четверти пошел на третий десяток набранных очков. То, к чему все катилось на протяжении 15 игровых минут, случилось в начале последнего отрезка — хозяева настигли россиян, которые по-прежнему страдали от недостатка стройности в атаке. Турция стала действовать чуть уверенней, и даже позволила себе аллей-уп в исполнении Османа и Коркмаза в одном из моментов. Но и им порой явно не хватало хладнокровия. У России в эти моменты очки набирал почти исключительно Мозгов — все остальные упирались в турецкую защиту, словно в стену. Складывалось впечатление, что мы с середины второй четверти играем затянувшуюся концовку. И в тот момент, когда судьбу всего матча решал один точный бросок, стадион замер — Швед освободился от опеки, вышел на ударную позицию и попал «трешку». Первую победу мы не просто вырвали, а выжали ценой невероятного нервного напряжения.

Антон БАБОШИН

из Стамбула.