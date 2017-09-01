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1 сентября 2017, 23:59 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Швед: Сборной России было тяжело играть матч Евробаскета с турками при их болельщиках

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским баскетболистам было очень тяжело играть в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы против одной из команд-хозяек турнира сборной Турции при их болельщиках. Об этом ТАСС сообщил защитник сборной России Алексей Швед.

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Встреча Россия — Турция прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой россиян со счетом 76:73. Швед с 22 очками стал самым результативным игроком в составе национальной команды.

«Был очень тяжелый матч, играть с турками при их болельщиках — все знают, как это тяжело, — сказал Швед. — Они буквально оглушали нас в конце матча. Но главное, что мы начали чемпионат Европы с победы, надо продолжить в том же духе».

В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.

Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле, Тель-Авиве, Хельсинки и Клуж-Напоке.
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