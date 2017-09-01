Швед: Сборной России было тяжело играть матч Евробаскета с турками при их болельщиках
СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским баскетболистам было очень тяжело играть в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы против одной из
команд-хозяек турнира сборной Турции при их болельщиках. Об этом ТАСС сообщил защитник сборной России Алексей Швед.
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Встреча Россия — Турция прошла в пятницу в Стамбуле и завершилась победой россиян со счетом 76:73. Швед с 22 очками стал самым результативным игроком в составе национальной команды.
«Был очень тяжелый матч, играть с турками при их болельщиках — все знают, как это тяжело, — сказал Швед. — Они буквально оглушали нас в конце матча. Но главное, что мы начали чемпионат Европы с победы, надо продолжить в том же духе».
В следующем матче сборная России сыграет 2 сентября против команды Сербии.
Чемпионат Европы проходит в четырех городах: Стамбуле,
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