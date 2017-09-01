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1 сентября 2017, 23:27 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | ТАСС

Российские баскетболисты стартовали на чемпионате Европы с победы над турками

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу одержала победу над командой Турции в стартовом матче чемпионата Европы. Встреча группы D прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 76:73.

Встреча группы D прошла в Стамбуле и завершилась со счетом 76:73. Увеличить
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Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

В других матчах группы D сборная Бельгии со счетом 103:90 обыграла команду Великобритании, а сборная Сербии одержала победу над командой Латвии (92:82). В таблице группы россияне с двумя очками занимают третье место, уступая по дополнительным показателям бельгийцам и сербам, у которых в активе также по два очка.

В следующем матче 2 сентября россияне сыграют с сербами. Турки в тот же день встретятся с командой Великобритании.

Также в пятницу состоялись матчи в группе С. Сборная Испании со счетом 99:60 обыграла сборную Черногории, чехи победили румынских баскетболистов (83:68), а хорваты — венгров (67:58). В таблице первое место занимают испанцы с двумя очками, чехи и хорваты уступают лидеру по дополнительным показателям.

Чемпионат Европы проходит в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуж-Напоке и завершится 17 сентября.
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Швед: Сборной России было тяжело играть матч Евробаскета с турками при их болельщиках

Швед: Сборной России было тяжело играть матч Евробаскета с турками при их болельщиках

СТАМБУЛ /Турция/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским баскетболистам было очень тяжело играть в стартовом матче группового этапа чемпионата Европы против одной из команд-хозяек турнира сборной Турции при их болельщиках. Об этом ТАСС сообщил защитник сборной России Алексей Швед.
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