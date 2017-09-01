Российские баскетболисты стартовали на чемпионате Европы с победы над турками

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Самым результативным игроком матча в составе российской команды стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

В других матчах группы D сборная Бельгии со счетом 103:90 обыграла команду Великобритании, а сборная Сербии одержала победу над командой Латвии (92:82). В таблице группы россияне с двумя очками занимают третье место, уступая по дополнительным показателям бельгийцам и сербам, у которых в активе также по два очка.

В следующем матче 2 сентября россияне сыграют с сербами. Турки в тот же день встретятся с командой Великобритании.

Также в пятницу состоялись матчи в группе С. Сборная Испании со счетом 99:60 обыграла сборную Черногории, чехи победили румынских баскетболистов (83:68), а хорваты — венгров (67:58). В таблице первое место занимают испанцы с двумя очками, чехи и хорваты уступают лидеру по дополнительным показателям.