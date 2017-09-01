Сборная Хорватии обыграла Венгрию благодаря 23 очкам Богдановича

Встреча этих команд состоялась 1 сентября на арене «Поливант Холл» в Клуж-Напокке (Румыния).

Первая четверть завершилась с ничейным счётом (20:20), однако к большому перерыву хорваты обеспечили отрыв в три очка. В третьей четверти венгерским баскетболистам удалось склонить чашу весов в свою пользу, создав себе минимальный отрыв, однако на финальном отрезке сборная Хорватии действовала гораздо успешнее, набрав на 10 очков больше, чем соперники. Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Хорватии Боян Богданович, набравший 23 очка и совершивший 7 подборов.