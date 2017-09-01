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1 сентября 2017, 17:17 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Бельгийские баскетболисты обыграли британцев на старте чемпионата Европы

МОСКВА, 1 сен — Р-Спорт. Баскетболисты сборной Бельгии победили команду Великобритании в своем стартовом матче на групповом этапе чемпионата Европы.

Встреча группы D, состоявшаяся в пятницу в Стамбуле, завершилась со счетом 103:90 (24:26, 30:27, 19:14, 30:23) в пользу бельгийцев. В составе победителей самым результативным стал Максим Де Зеув, набравший 21 очко. У британцев дабл-дабл оформил Гэйб Оласени (21 очко + 11 подборов).

В следующем матче 2 сентября бельгийские баскетболисты сыграют со сборной Латвии, а британцы в этот же день встретятся с командой Турции. В группе D также выступает сборная России.
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