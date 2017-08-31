Италия разгромила Израиль, Белинелли набрал 18 очков
В
Тель-Авиве завершился последний матч первого дня Евробаскета.
Сборная Италии справилась со сборной Израиля, разгромив одних из хозяев турнира с разницей в 21 очко.
С самого начала матча подопечные Этторе Мессины захватили инициативу. Но к концу первой половины встречи израильтяне сумели сократить отставание и на перерыв команды ушли с небольшим преимуществом сборной Италии — 36:32.
Во второй половине сборная Израиля провалилась в атаке, сумев набрать за две четверти всего 16 очков, чем и воспользовалась сборная Италии, оформив разгромную победу со счётом 69:48.
Самым результативным в составе победителей стал Марко Белинелли, набравший 18 очков, у сборной Израиля 18 очков в активе новобранца «Голден Стэйт Уорриорз» Омри Касспи.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter