29 очков Шенгелии помогли Грузии вырвать победу у Литвы
Мужская сборная Грузии переиграла команду Литвы со счётом 79:77 в первом туре группового этапа Евробаскета.
На протяжении всего матча команды вели упорную борьбу и судьба встречи решалась в концовке. За семь секунд до сирены у Литвы было право на атаку при разнице «-2», но дальний бросок Йонаса Мачюлиса оказался неточным.
Результативнее всех сыграл форвард грузинской команды Торнике Шенгелия, на его счету 29 очков. Центровой Заза Пачулия собрал 10 подборов. У Литвы 18 очков набрал Миндаугас Кузминскас.
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