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31 августа 2017, 18:41 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Греция разгромила Исландию «+29», несмотря на 21 очко Паульссона

Мужская сборная Греции обыграла команду Исландии со счётом 90:61 в первом туре группового этапа Евробаскета.

Уже в первой четверти греки добились отрыва «+16». К большому перерыву исландцы сократили отставание до «-4», но во второй половине встречи были явно слабее соперников.

Результативнее всех сыграл исландский форвард Хаукур Паульссон, который набрал 21 очко. Греции 20 очков принёс Никос Паппас.
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