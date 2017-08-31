Греция разгромила Исландию «+29», несмотря на 21 очко Паульссона
Мужская сборная Греции обыграла команду Исландии со счётом 90:61 в первом туре группового этапа Евробаскета.
Уже в первой четверти греки добились отрыва «+16». К большому перерыву исландцы сократили отставание до «-4», но во второй половине встречи были явно слабее соперников.
Результативнее всех сыграл исландский форвард Хаукур Паульссон, который набрал 21 очко. Греции 20 очков принёс Никос Паппас.
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