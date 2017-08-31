Греция разгромила Исландию «+29», несмотря на 21 очко Паульссона

Уже в первой четверти греки добились отрыва «+16». К большому перерыву исландцы сократили отставание до «-4», но во второй половине встречи были явно слабее соперников.

Результативнее всех сыграл исландский форвард Хаукур Паульссон, который набрал 21 очко. Греции 20 очков принёс Никос Паппас.