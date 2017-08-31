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31 августа 2017, 17:56 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Словения обыграла Польшу на Евробаскете, Драгич набрал 30 очков

Мужская сборная Словении обыграла команду Польши со счётом 90:81 в первом матче Евробаскета.

Начиная с первой четверти словенцы постепенно отрывались в счёте, к заключительном отрезку доведя разницу до «+16». В четвёртой четверти Польше удалось отыграть часть отрыва.

Самым результативным игроком стал защитник Словении Горан Драгич. На его счету 30 очков. У Польши дабл-дабл из 22 очков и 13 подборов оформил Матеуш Понитка.

Евробаскет. Группа А. Первый тур.

Словения — Польша — 90:81 (24:22, 29:24, 21:12, 16:23).

Словения: Драгич (30), Видмар (11), Дончич (11), Препелич (10), Рэндольф (7), Димеч (6), Блажич (5), Мулич (4), Николич (3), Канчар (3).

Польша: Понитка (22), Слотер (12), Карновски (11), Цел (8), Замойски (7), Ващински (7), Хричанюк (4), Кулиг (4), Соколовски (3), Гьело (3).
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