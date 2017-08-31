Мозгов: На Евробаскете по-прежнему нацелены на золото
Центровой сборной России — о матче с Турцией на старте чемпионата Европы и шансах нашей команды завоевать медаль.
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«СЕМЬЮ С СОБОЙ НЕ ПОВЕЗУ»
— Отпустите же меня домой! К семье хочу! — центровой «Бруклина» и сборной России торопится покинуть базу в Новогорске, чтобы провести вечер с женой и сыном. — В среду рано утром самолет, я их пару недель теперь не увижу.
Только что закончилась последняя тренировка нашей команды перед отъездом в Турцию — она прошла во вторник вечером. Правда, Мозгов все же задерживается на пару минут, чтобы дать интервью «Советскому спорту».
— С собой семью брать не планировали?
— Нет. Пусть здесь остаются. Мы не в отпуск едем, а на чемпионат Европы — там от баскетбола отвлекаться нельзя.
— Будете собираться на командный ужин перед поездкой в Турцию?
— Меня дома ждут. С командой мы и так много времени проводим вместе.
— Перед началом подготовки вы говорили, что России по силам бороться на Евробаскете за золото. Мнение не изменилось?
— С чего оно должно измениться? У нас отличный состав, нет проблем с мотивацией. Все хотят выиграть медали. Будем выкладываться и посмотрим, что выйдет.
— Поражений в тренировочных матчах у сборной хватало.
— Это не показатель. Мы плохо только с Израилем в
— Сергей Базаревич отмечал, что команде не хватает огня. Что имел в виду главный тренер?
— У него и спросите. Он, конечно, и нам говорит, в чем надо прибавить, что исправить, где действовать лучше. Но это — наши внутренние дела, обсуждать их не буду.
— Тогда чего
— Возможно, надо добавить в умении держать концентрацию. Надо быть собранными не 32 или 35, а все 40 минут на площадке. Чтобы не допускать провалов, каждый из которых, даже если длится недолго, грозит серьезным отрывом соперника — и не всегда отставание можно отыграть. В остальном у нас все в порядке. Командное взаимодействие налажено, мяч двигаем хорошо, с физическим состоянием проблем нет.
«НАЧНЕМ С МЕСТА В КАРЬЕР»
— Не страшно лететь в Турцию, где по соседству идет война?
— В мире сейчас вообще неспокойно. Но у турок большой опыт проведения крупных баскетбольных турниров. Они и в этом году принимали «Финал четырех» Евролиги. Как обеспечить безопасность, там знают. Надеюсь, все будет нормально.
— Но сами бы куда из четырех стран отправились на групповой этап, если бы могли выбрать?
— В Израиль. Был в
— Вы в Стамбуле уже играли со сборной — на Кубке мира 2010 года. Помните тот турнир?
— Дошли до четвертьфинала, где проиграли американцам. Неплохо выступали, как мне кажется. Но какой смысл об этом вспоминать? Мы часто играем на одни и тех же аренах. Если победил
— Сам Евробаскет нам начинать матчем против хозяев — Турции. Сильная сборная при поддержке местных болельщиков в роли соперника по первому туру — хорошо или плохо?
— Тяжелая будет игра. Но, в конце концов, нам бы все равно пришлось с ними встретиться в группе. Так пусть уж в первый день — чтобы сразу с места в карьер. Понятно, что трибуны будут гнать их вперед, но если мы сами правильно настроимся на игру, то сможем не обращать на это внимание. А сосредоточиться только на своих действиях. И потом, после матча с Турцией, нам в любом случае будет уже легче.
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