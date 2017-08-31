Мозгов: На Евробаскете по-прежнему нацелены на золото

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«СЕМЬЮ С СОБОЙ НЕ ПОВЕЗУ»

— Отпустите же меня домой! К семье хочу! — центровой «Бруклина» и сборной России торопится покинуть базу в Новогорске, чтобы провести вечер с женой и сыном. — В среду рано утром самолет, я их пару недель теперь не увижу.

Только что закончилась последняя тренировка нашей команды перед отъездом в Турцию — она прошла во вторник вечером. Правда, Мозгов все же задерживается на пару минут, чтобы дать интервью «Советскому спорту».

— С собой семью брать не планировали?

— Нет. Пусть здесь остаются. Мы не в отпуск едем, а на чемпионат Европы — там от баскетбола отвлекаться нельзя.

— Будете собираться на командный ужин перед поездкой в Турцию?

— Меня дома ждут. С командой мы и так много времени проводим вместе.

— Перед началом подготовки вы говорили, что России по силам бороться на Евробаскете за золото. Мнение не изменилось?

— С чего оно должно измениться? У нас отличный состав, нет проблем с мотивацией. Все хотят выиграть медали. Будем выкладываться и посмотрим, что выйдет.

— Поражений в тренировочных матчах у сборной хватало.

— Это не показатель. Мы плохо только с Израилем в Санкт-Петербурге сыграли. А, скажем, в Гамбурге, где хоть и уступили три встречи (Сербии, Польше и Германии, — Прим. ред.), действовали все равно неплохо. У нас есть командная игра, есть хорошие исполнители, снайперы. В общем, все, что нужно для хорошего результата.

— Сергей Базаревич отмечал, что команде не хватает огня. Что имел в виду главный тренер?

— У него и спросите. Он, конечно, и нам говорит, в чем надо прибавить, что исправить, где действовать лучше. Но это — наши внутренние дела, обсуждать их не буду.

— Тогда чего по-вашему не хватает сборной?

— Возможно, надо добавить в умении держать концентрацию. Надо быть собранными не 32 или 35, а все 40 минут на площадке. Чтобы не допускать провалов, каждый из которых, даже если длится недолго, грозит серьезным отрывом соперника — и не всегда отставание можно отыграть. В остальном у нас все в порядке. Командное взаимодействие налажено, мяч двигаем хорошо, с физическим состоянием проблем нет.

«НАЧНЕМ С МЕСТА В КАРЬЕР»

— Не страшно лететь в Турцию, где по соседству идет война?

— В мире сейчас вообще неспокойно. Но у турок большой опыт проведения крупных баскетбольных турниров. Они и в этом году принимали «Финал четырех» Евролиги. Как обеспечить безопасность, там знают. Надеюсь, все будет нормально.

— Но сами бы куда из четырех стран отправились на групповой этап, если бы могли выбрать?

— В Израиль. Был в Тель-Авиве — мне там понравилось. Не помню, ездил ли в Хельсинки, в Румынии точно не был… Но, в общем, это неважно. Мы ведь не отдыхать или гулять по городу едем. Во время чемпионата свободного времени ни на что не остается — только на тренировки, матчи и небольшой отдых между ними.

— Вы в Стамбуле уже играли со сборной — на Кубке мира 2010 года. Помните тот турнир?

— Дошли до четвертьфинала, где проиграли американцам. Неплохо выступали, как мне кажется. Но какой смысл об этом вспоминать? Мы часто играем на одни и тех же аренах. Если победил где-то раз, не факт, что получится сделать это снова. Каждый матч и каждый турнир начинается с нуля.

— Сам Евробаскет нам начинать матчем против хозяев — Турции. Сильная сборная при поддержке местных болельщиков в роли соперника по первому туру — хорошо или плохо?

— Тяжелая будет игра. Но, в конце концов, нам бы все равно пришлось с ними встретиться в группе. Так пусть уж в первый день — чтобы сразу с места в карьер. Понятно, что трибуны будут гнать их вперед, но если мы сами правильно настроимся на игру, то сможем не обращать на это внимание. А сосредоточиться только на своих действиях. И потом, после матча с Турцией, нам в любом случае будет уже легче.