«Можем вернуться из Стамбула с медалями»

1 сентября сборная России по баскетболу стартует на чемпионате Европы 2017 года. После двух подряд неудачных Евробаскетов — 18−21 место в 2013 году и 17-е место в 2015 году — наша команда горит желанием реабилитироваться. На кону не только медали континентального первенства, которые последний раз мы выигрывали шесть лет назад, но и путевка на чемпионат мира-2019. Для этого подопечным Сергея Базаревича необходимо попасть в десятку сильнейших.

Наша сборная подходит к турниру не в лучшем расположении духа. Во-первых, команда много проигрывала в товарищеских играх, а во-вторых, из-за травмы потеряла одного из своих лидеров — 23-летнего Сергея Карасева. По словам двукратного вице-чемпиона мира в составе сборной России Виталия Носова, результатам контрольных игр не стоит придавать большого значения, а спрогнозировать итоговый результат пока невозможно.

— Это самый сильный состав сборной России с 2012 года, — заявил «Известиям» Виталий Носов. — В команде очень хорошая атмосфера, все хотят играть и находятся в оптимальном спортивном возрасте. Возможно, в следующем году такую сборную будет уже не собрать: кто-то откажется, у кого-то будет травма, у кого-то семейные обстоятельства… Да, у нас нет звезд уровня Кириленко, Холдена и Хряпы. Пока нет и побед над сильными соперниками, но я не могу сказать, что наша сборная провалит этот Евробаскет. Думаю, что у нее есть шанс выиграть что-то серьезное. Насколько он велик, я не берусь прогнозировать. Надо верить в ребят. Скажите, кто надеялся, что мы выиграем Евробаскет-2007 или в 1994-м и 1998 годах дойдем до финала чемпионата мира? Пожалуй, только игроки тех сборных.

Евробаскет-2017 пройдет в Турции, Румынии, Израиле и Финляндии с 31 августа по 17 сентября. Россияне проведут все матчи группового раунда в Стамбуле, где сыграют с командами Турции, Сербии, Бельгии, Латвии и Великобритании. Четыре лучшие команды выйдут в плей-офф.

— У нас очень серьезная группа, шансы на выход из неё — 50 на 50, — продолжил Виталий Носов. — Силу сербов обсуждать даже не стоит, и без Теодосича это одна из самых сильных сборных турнира. Турки играют у себя дома, где им будет обеспечена колоссальная поддержка. У Латвии очень приличный состав во главе со звездой НБА Порзингисом. У Бельгии и Великобритании тоже есть сильные игроки. Мир изменился, сейчас все научились играть в баскетбол, слабых команд на Евробаскете нет. На ЧМ-1992 был всего один представитель НБА, сейчас их около 50. Поэтому все зависит от конкретного дня, состояния игроков, удачи. Повторюсь, мы можем не выйти из группы, а можем вернуться из Стамбула с медалями.

Многое будет зависеть от лидера сборной Алексея Шведа. В товарищеских играх с Германией, Сербией и Польшей Алексей был лучшим игроком команды, был полезен в атаке и наконец-то стал играть в командный баскетбол. В трех играх на счету Шведа 16 передач. Чемпион Европы 2007 года и двукратный победитель Евролиги Захар Пашутин считает, что защитник «Химок» способен еще прибавить в официальных играх.

— Соперники будут очень плотно опекать Шведа, ставить против него своих лучших защищающихся игроков, — отметил в беседе с «Известиями» Захар Пашутин. — Леша уже проходил это в прошедшем сезоне в «Химках» и готов к такой роли. Он практически всегда правильно оценивает ситуацию, отдает хорошие передачи и видит, когда его партнер находится в более выгодной позиции. Тут проблем никаких не возникнет. К тому же, мне кажется, Швед приберег силы к Евробаскету, и именно там покажет всё свои самые сильные стороны. Также отмечу Мозгова и Воронцевича. От их игры очень сильно зависит итоговый результат на турнире.

Обеспокоенность экспертов вызывает позиция первого номера. Наш основной разыгрывающий Дмитрий Хвостов демонстрирует низкую статистику точных бросков и пока недостаточно хорош в организации игры. По словам Захара Пашутина, это связано с потерей игрового времени в своем клубе.

— Тренерскому штабу сборной очень тяжело разыграть баскетболиста, который получал мало игрового времени в ходе сезона, — пояснил Захар Пашутин. — Когда я стал тренером, начал понимать это в полной мере. Физическую форму можно набрать довольно быстро, а вот уверенность в себе — нет. К тому же быть основным разыгрывающим сборной — двойная ответственность. У Хвостова этой уверенности пока нет. Если он сможет побороть себя, проявит характер и продемонстрирует баскетбол, который он показывал в «Нижнем Новгороде», то может здорово помочь команде.

Также Захар Пашутин отметил и важную роль работы скаутов сборной России.

— Мне кажется, что в товарищеских играх Базаревич показывает не всё комбинации и защитные сочетания, которые он будет использовать на Евробаскете, — сказал он. — Если бы он открыл их сейчас, то все бы были к этому готовы. Надеюсь, у тренерского штаба есть сюрпризы для соперников. Наши скауты в свою очередь должны детально изучить пять сборных, с которыми мы встретимся на групповом этапе, найти их слабые и сильные стороны. Скаутинг в современном баскетболе играет очень важную роль.

В первой игре турнира сборная России 1 сентября сыграет с Турцией. Затем наша команда встретится с Сербией (2 сентября), Бельгией (4 сентября), Латвией (5 сентября) и Великобританией (7 сентября).