«Группа смерти» для России, легкая прогулка для Испании
В четверг стартует 40-й розыгрыш мужского чемпионата Европы, хозяевами которого во второй раз подряд станут четыре разные страны.
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Первый турнир, на котором при участии 10 команд определялась лучшая сборная Старого Света, был организован еще в 1935 году в Женеве. И с тех пор, с перерывом на Вторую мировую войну, чемпионаты Европы проводились раз в два года. Но нынешний станет в этом ряду последним — ФИБА, последовав примеру футбола, переводит Евробаскет на цикл в два раза длиннее. Теперь он будет проходить раз в четыре года, в послеолимпийский сезон.
В ГОСТЯХ У ТУРЦИИ
Второй кряду чемпионат проходит по формуле, при которой групповые турниры играются в четырех разных странах континента. В 2015-м эта мера была во многом вынужденной — тогда по известным причинам от организации турнира отказалась Украина, и его пришлось делить в экстренном порядке между желающими, у которых были разные запросы и возможности.
По правилам право провести нынешний Евробаскет также сначала предложили украинцам, которые вновь взяли самоотвод. Тогда чемпионат опять разбили на четыре части — большая досталась Турции, где пройдут предварительный этап и
Схема розыгрыша осталась прежней — 24 команды разбиты на четыре группы. После кругового турнира по четыре лучшие сборные из каждого секстета попадут в
Еще одна интересная деталь — перед жеребьевкой каждая
Россия попала едва ли не в «группу смерти», где компанию ей кроме Турции составили также одна из сильнейших команд мира последних лет Сербия, очень перспективная Латвия, крепкие Бельгия и Великобритания. Тогда как в «румынской» группе С, участники которой могут стать нашими соперниками по 1/8 финала, только две команды высокого уровня — Испания, действующий чемпион и главный фаворит турнира, и Хорватия. Аналогичным образом группа А, матчи которой пройдут в Хельсинки, с Францией, Словенией и Грецией по составу выглядит сильнее «израильской» шестерки. Если продолжать разговор о фаворитах, то помимо испанцев и сербов к ним можно отнести команду Франции, а также финалиста двух последних Евробаскетов — Литву.
ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ?
Отвечая на этот вопрос, стоит вернуться к главному фавориту — звездной сборной Испании во главе с братьями Газоль, новобранцем ЦСКА Серхио Родригесом и Рики Рубио.
А что же Россия? На что нам реально претендовать? Многие считают, что Сергею Базаревичу удалось собрать лучшую команду со времен сборной Дэвида Блатта. И ей вполне по силам многое. Глава РФБ и чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко уверен, что россияне должны дойти до четвертьфинала и как минимум достойно в нем выглядеть. Но оптимизм становится сдержанным, если вспомнить про состав нашей группы и то, что на двух предыдущих Евробаскетах мы, пусть и в другом составе, одерживали по одной победе в пяти матчах и не проходили дальше предварительного раунда.
ГРУППОВОЙ ЭТАП ЕВРОБАСКЕТА
Группа А (Хельсинки)
Польша, Греция, Франция, Финляндия, Исландия, Словения
Группа В (Тель-Авив)
Украина, Израиль, Литва, Грузия, Италия, Германия
Группа С (Клуж)
Хорватия, Чехия, Испания, Черногория, Румыния, Венгрия
Группа D (Стамбул)
Великобритания, РОССИЯ, Сербия, Латвия, Турция, Бельгия.
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