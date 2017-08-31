«Группа смерти» для России, легкая прогулка для Испании

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Первый турнир, на котором при участии 10 команд определялась лучшая сборная Старого Света, был организован еще в 1935 году в Женеве. И с тех пор, с перерывом на Вторую мировую войну, чемпионаты Европы проводились раз в два года. Но нынешний станет в этом ряду последним — ФИБА, последовав примеру футбола, переводит Евробаскет на цикл в два раза длиннее. Теперь он будет проходить раз в четыре года, в послеолимпийский сезон.

В ГОСТЯХ У ТУРЦИИ

Второй кряду чемпионат проходит по формуле, при которой групповые турниры играются в четырех разных странах континента. В 2015-м эта мера была во многом вынужденной — тогда по известным причинам от организации турнира отказалась Украина, и его пришлось делить в экстренном порядке между желающими, у которых были разные запросы и возможности.

По правилам право провести нынешний Евробаскет также сначала предложили украинцам, которые вновь взяли самоотвод. Тогда чемпионат опять разбили на четыре части — большая досталась Турции, где пройдут предварительный этап и плей-офф, а три другие страны, Румыния, Финляндия и Израиль, получили по одной группе каждая. Стоит отметить, что все, кроме румын, претендовали на Евробаскет и двумя годами ранее.

Схема розыгрыша осталась прежней — 24 команды разбиты на четыре группы. После кругового турнира по четыре лучшие сборные из каждого секстета попадут в плей-офф и будут выявлять лучшего уже по олимпийской системе. При этом Евробаскет впервые в истории освобожден от дополнительной смысловой нагрузки — отныне он не будет служить отбором ни на чемпионат мира, ни на Олимпиаду. Теперь не нужно просчитывать варианты, попадать в пятерку или семерку — места ниже третьего не имеют значения. Только настоящие битвы, только медали.

Еще одна интересная деталь — перед жеребьевкой каждая страна-хозяйка могла выбрать себе команду, которая обязательно окажется с ней в одной группе. Именно так Россия попала в гости к Турции. Неизвестно, этот ли фактор или какие-то другие повлияли на то, что в итоге шестерки, по мнению многих, получились явно неравноценными.

Россия попала едва ли не в «группу смерти», где компанию ей кроме Турции составили также одна из сильнейших команд мира последних лет Сербия, очень перспективная Латвия, крепкие Бельгия и Великобритания. Тогда как в «румынской» группе С, участники которой могут стать нашими соперниками по 1/8 финала, только две команды высокого уровня — Испания, действующий чемпион и главный фаворит турнира, и Хорватия. Аналогичным образом группа А, матчи которой пройдут в Хельсинки, с Францией, Словенией и Грецией по составу выглядит сильнее «израильской» шестерки. Если продолжать разговор о фаворитах, то помимо испанцев и сербов к ним можно отнести команду Франции, а также финалиста двух последних Евробаскетов — Литву.

ЗА КЕМ СЛЕДИТЬ?

Отвечая на этот вопрос, стоит вернуться к главному фавориту — звездной сборной Испании во главе с братьями Газоль, новобранцем ЦСКА Серхио Родригесом и Рики Рубио.

Цитата ​​​​​​​Будет там и невероятный латвиец Кристапс Порзингис, уже знакомый российским болельщикам Деннис Шредер из Германии. А также еще добрый десяток не последних игроков НБА, среди которых и Йонас Валанчюнас, и Тимофей Мозгов, и Заза Пачулия, и Горан Драгич.

А что же Россия? На что нам реально претендовать? Многие считают, что Сергею Базаревичу удалось собрать лучшую команду со времен сборной Дэвида Блатта. И ей вполне по силам многое. Глава РФБ и чемпион Европы-2007 Андрей Кириленко уверен, что россияне должны дойти до четвертьфинала и как минимум достойно в нем выглядеть. Но оптимизм становится сдержанным, если вспомнить про состав нашей группы и то, что на двух предыдущих Евробаскетах мы, пусть и в другом составе, одерживали по одной победе в пяти матчах и не проходили дальше предварительного раунда.