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30 августа 2017, 16:17 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Де Коло включён в итоговый состав сборной Франции на Евробаскет-2017

Тренерский штаб сборной Франции определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы 2017 года, который будет проходить с 31 августа по 17 сентября.

Тренерский штаб сборной Франции определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы 2017 года который будет проходить с 31 августа по 17 сентября. Увеличить
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Итоговый ростер, в который попал и защитник ЦСКА Нандо де Коло, был представлен в официальном «твиттере» сборной Франции.

Состав сборной Франции на Евробаскет-2017:
Антуан Дио, Борис Диао, Нандо де Коло, Эван Фурнье, Томас Эртель, Эдвин Джексон, Луи Лабейри, Джоффри Лаверн, Винсен Пурье, Кевин Серафин, Алекс Тоупане, Лео Вестерман.
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