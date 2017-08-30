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30 августа 2017, 13:11 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Капитаны нескольких сборных пожаловались ФИБА на мяч Евробаскета-2017

Капитаны нескольких сборных, участвующих в Евробаскете-2017, обратились с отрытым письмом к ФИБА, указывая на недостатки официального мяча турнира.

«Хотим проинформировать вас о том, что получили множество жалоб от партнёров по команде и других игроков относительно изменений в текстуре поверхности мяча. Предложенная производителем прошлым летом новинка стала причиной проблем. Особенно явно они проявляются в конце матчей, когда мяч становится влажным», — написано в обращении.

Письмо подписали, в частности, форвард сборной Франции Борис Диао, форвард сборной Италии Луиджи Датоме, форвард сборной Израиля Омри Касспи, лёгкий форвард сборной Венгрии Адам Ханга.
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