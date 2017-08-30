Как сыграет сборная России на Евробаскете? Отвечает Сергей Базаревич

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В среду сборная России отправилась в Стамбул, где 1 сентября начнет чемпионат Европы матчем против Турции. Накануне вылета главный тренер национальной команды Сергей Базаревич в интервью «СЭ» рассказал, с какими трудностями столкнулся в ходе подготовки к Евробаскету и какая задача стоит перед командой.

— Думаю, что физическое состояние у нас неплохое, — начал Базаревич. — После игры с Финляндией и небольшой паузы было особенно заметно, что многие игроки набирают форму. Мы не снижали нагрузки, только планируем это сделать, чтобы подойти в хорошем состоянии к матчу с Турцией. Если говорить про моральное состояние — судя по последним тренировкам небольшой стресс присутствует, но это нормально. Игроки опытные, должны с этим справиться. Давление — часть публичной деятельности актеров, спортсменов, политиков. Мы чувствуем ответственность, а это всегда стресс. Другое дело, как ты с ним справляешься. Некоторым это даже помогает.

— Продолжая аналогию — команда готова к выходу на сцену?

— Скажем так, мы сделали для этого многое. В ход каждого этапа подготовки вмешиваются разные обстоятельства, травмы и так далее. Наверное, можно было что-то сделать лучше, но в сложившихся условиях мы постарались сделать максимум возможного.

— Были ли проблемы, которых хотелось избежать?

— Конечно. Например, нам хотелось, чтобы Алексей Швед провел все товарищеские матчи. Или чтобы пропущенные им игры не были связаны с проблемами со здоровьем.

— Олимпийский чемпион Сергей Тараканов считает, что у сборной существует «шведозависимость». Согласны с его мнением?

— Мне кажется, что у любой команды будет существовать зависимость от выступлений индивидуально сильного игрока. Это часть баскетбола. Не хотел бы зацикливаться на Шведе — так же можно задаться вопросом, есть ли у сборной Франции зависимость от Де Коло, была ли у ЦСКА от Теодосича. Наверное, да. Это нормальная ситуация, а пойдет она в плюс или в минус, покажет игра.

МЫ ДОЛЖНЫ ИГРАТЬ В ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ БАСКЕТБОЛ.

— Сборная готовилась к Евробаскету чуть больше месяца, с 24 июля. Понятно, что на первых порах работа шла в основном над «физикой». Что было главной задачей потом?

— Нужно было наладить командные связи. Чтобы мы смогли играть несколько другим составом в тот баскетбол, который показали в прошлом году и хотели продолжить в нынешнем. Потому что потеря Сергея Карасева, на самом деле, оказалась даже серьезнее, чем мы думали. Он очень умный баскетболист и был важным звеном нашей игры — растягивал оборону, знал, где находиться, когда взять на себя игру. Это в определенной мере помогало нам найти баланс. Сейчас человека с таким функционалом у нас не было, а продолжать играть в прежнем ключе хотелось. Это было одной из сложностей, не все встало на свои места так быстро, как мы думали. Мы считали, что продолжаем то, что было в прошлом году, идем куда-то дальше. А на деле нам пришлось вернуться и опять проделать тот же путь. Это в определенной мере повлияло на подготовку — мы бы могли сделать больше в плане тактики.

— Команда провела девять спаррингов, одержала в них пять побед. Что можете сказать по итогам этих встреч?

— Статус товарищеских игр все-таки накладывает на них отпечаток. Считаю, мы должны лучше защищаться один на один, а в определенных матчах это было для нас проблемой. Плюс у нас не всегда получался переход в защиту, что обычно мои команды делают очень хорошо. И мне кажется, нам удалось улучшить эти компоненты. Даже несмотря на 90 пропущенных очков от Финляндии, мы не допустили быстрых прорывов. Они забивали трехочковые с сумасшедшим процентом, это не каждый день можно встретить. Надеюсь, к официальным играм еще прибавим.

— Виталий Фридзон в начале сборов сказал, что отлично знаком с вашими требованиями. А как вы сами видите принципы баскетбола, в который стремитесь играть?

— Мне, прежде всего, хочется, чтобы у команды было лицо. Чтобы она играла привлекательно для зрителей — быстро и агрессивно. Мы пока не действовали на такой скорости, как мне хотелось бы, не бежали в быстрый прорыв, но это требует времени. Зато при почти равном балансе побед и поражений в товарищеских матчах у нас была очень хорошая статистика в нападении. Плюс, развиваясь как тренер, я хочу, чтобы моя команда играла не эгоистично и умно. А также была гибкой, готовой к разным ситуациям. На таком турнире, как Евробаскет, могут быть любые неожиданности, и мы говорим об этом с игроками.

— Во вторник стало ясно, что 13-м лишним в команде оказался форвард Станислав Ильницкий.

— На самом деле, я бы предпочел повезти в Стамбул 13 игроков. К сожалению, это оказалось невозможно. Поэтому Стас не поедет в Турцию. Мы ему благодарны за феноменально профессиональное отношение к той роли, которая у него была. Думаю, сборная должна связывать с ним определенные надежды на будущее.

ИГРАТЬ В 9 ВЕЧЕРА НЕЛЕГКО.

— Нам выпало начинать Евробаскет двумя матчами подряд с самыми, пожалуй, серьезными соперниками в группе, Турцией и Сербией. Это наложило отпечаток на подготовку?

Цитата — Сейчас буду жаловаться, но меня волнуют даже не столько соперники. Больше беспокоит то, что первый матч мы начнем играть в девять вечера, а второй — уже в пять часов на следующий день.

И особого времени на подготовку перед игрой с Сербией не будет. С другой стороны, мы постарались очень подробно разобрать Турцию — и они играют так много всего, и в защите, и в нападении, что этого хватит, наверное, на всех остальных соперников. Мы также попытались смоделировать ситуацию с первыми днями. Например, в понедельник мы тренировались в Новогорске поздно вечером, и было на удивление нелегко. Казалось бы, разница небольшая, но все-таки в 9 вечера играть достаточно поздно и не совсем привычно. Хорошо, что мы это сделали и сейчас, и во время товарищеских матчей.

— Что можно сказать о группе в целом?

— Не был счастлив тем, что нам из всех хозяев Евробаскета достались, наверное, самые сильные. Не понаслышке знаком с Турцией — и играл там, и тренировал. Знаю, насколько турецкие баскетболисты лучше играют дома. В родных стенах они занимали и второе место на чемпионате мира и третье на Европе. Плюс там очень богатая федерация, которая пытается получить все турниры, какие можно. Например, следующий чемпионат мира. Но как есть, так есть. Будем играть. Понятно, что Турция будет очень воодушевлена поддержкой зрителей. Это окажет на них определенное давление, хотя турки от этого не зажимаются, а только воспламеняются.

— Как формулируете для себя задачу на турнир? Понятно, что сначала нужно выйти из группы…

— Вот так и формулирую. Выйти с четвертого места, например, будет не очень хорошо, но главное — выйти. В любой отдельной игре на таком уровне все может быть, и мы сами способны на все.

Антон БАБОШИН

из Новогорска.