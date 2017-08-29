Тренерский штаб объявил состав сборной России на чемпионат Европы
ТАСС, 29 августа. Тренерский штаб сборной России по баскетболу во главе с Сергеем Базаревичем объявил окончательный состав команды на чемпионат Европы. Его приводит
пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).
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В итоговую заявку национальной команды вошли 12 человек: защитники — Евгений Бабурин, Дмитрий Кулагин, Михаил Кулагин, Виталий Фридзон (капитан), Дмитрий Хвостов, Алексей Швед, форварды — Семен Антонов, Андрей Воронцевич, Андрей Зубков, Владимир Ивлев, Никита Курбанов, центровой Тимофей Мозгов. На прошлом чемпионате Европы выступали семь игроков из нынешнего состава — Антонов, Бабурин, Воронцевич, Зубков, Курбанов, Фридзон и Хвостов.
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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