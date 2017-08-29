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29 августа 2017, 15:26 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Калинич и Недович не вошли в окончательный состав сборной Сербии на ЧЕ-2017

Тренерский штаб сборной Сербии определился с окончательным составом команды, которая примет участие в чемпионате Европы 2017 года.

В окончательный состав не вошли Никола Калинич и Неманья Недович, сообщает Eurohoops.

Состав сборной Сербии на Евробаскет-2017:
Стефан Йович, Василье Мицич, Богдан Богданович, Марко Гудурич, Бранко Лазич, Драган Милославлевич, Владимир Лучич, Милан Мачван, Стефан Бирчевич, Бобан Марьянович, Огнен Кузмич и Владимир Штимац.

Отметим, что на групповом этапе сербская команда будет выступать в группе D вместе со сборными России, Великобритании, Латвии, Турции и Бельгии.
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