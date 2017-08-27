Сборная Бельгии огласила окончательный состав на Евробаскет
Тренерский штаб сборной Бельгии по баскетболу, с которой команде России предстоит сыграть на групповом этапе турнира, огласила финальную заявку на предстоящий чемпионат Европы, сообщает Sportando.
В число 12 баскетболистов, которые примут участие в турнире, вошли следующие исполнители:
Сэм Ван Россом, Джонатан Табу, Эммануэль Леком, Жан Салуму, Квентин Серрон,
Евробаскет пройдёт с 31 августа по 17 сентября. На групповом этапе турнира бельгийская сборная сыграет с командами Сербии, Турции, Великобритании, Латвии и России.
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