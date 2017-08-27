Кириленко: РФБ с надеждой, но не без опасений ждет выступления сборной на ЧЕ
МОСКВА, 27 августа. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская федерация баскетбола (РФБ) с надеждой, но не без опасений ждет выступления национальной сборной на чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент РФБ Андрей Кириленко.
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25 августа российские баскетболисты обыграли команду Финляндии (100:91) в заключительном товарищеском матче перед Евробаскетом, который стартует 31 августа.
«Команда показала абсолютно нормальные тренировочные результаты. Было много встреч с соперниками среднего уровня — с такими, с кем придется играть на групповом этапе чемпионата Европы, плюс мы сыграли с одним из фаворитов Евробаскета — сборной Сербии (76:79), — сказал Кириленко. — Испытывать
«И, конечно, никакого принципиального значения эти результаты не имеют, — продолжил президент РФБ. — Да, и руководству РФБ, и болельщикам хочется, чтобы команда всегда выигрывала. Но так не бывает, тем более, что в товарищеских матчах всегда проводятся различные эксперименты, тренеры имеют возможность рисковать и имеют право ошибаться, что и происходило в некоторых играх».
«Были ошибки, которые в серьезном матче не допустили бы ни тренер, ни игроки. В любом случае, мы с надеждой смотрим на нашу сборную. Хотя и не без опасений: есть игровые моменты, над которыми нужно работать и в
Чемпионат Европы пройдет с 31 августа по 17 сентября в Стамбуле, Хельсинки,
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