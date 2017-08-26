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26 августа 2017, 15:27 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Р-Спорт

Глава РФБ Кириленко поставил сборной России задачу выйти в ¼ финала ЧЕ-2017

МОСКВА, 26 авг — Р-Спорт, Семен Галькевич. Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко заявил агентству «Р-Спорт», что ставит перед сборной России задачу выхода в четвертьфинал чемпионата Европы 2017 года и уверенной игры на этой стадии.

<em>МОСКВА 26 <span class=error>авг</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Семен Галькевич.</em> Президент Российской федерации баскетбола (<span class=error>РФБ</span>) Андрей Кириленко заявил агентству Р-Спорт что ставит перед сборной России задачу выхода в четвертьфинал чемпионата Европы 2017 года и уверенной игры на этой стадии. Увеличить
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Евробаскет пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах, сборная России будет играть в Турции.

«Лично меня сейчас больше интересует содержание игры. Но если отталкиваться от результатов последних лет, то, начиная с 2013 года, у нас не было успехов два последних чемпионата Европы. Я бы поставил задачу попадание в четвертьфинал, и уверенную игру на этой стадии. Выход из группы не должен даже обсуждаться, хотя соперники довольно серьезные, и могут возникнуть определенные проблемы», — сказал Кириленко.

Он добавил, что «победа в четвертьфинале для сегодняшней команды будет, безусловно, успехом, а непопадание в плей-офф — это, конечно, провал». В ходе подготовки к Евробаскету-2017 сборная России провела девять игр, из которых выиграла пять.

«Абсолютно нормальные тренировочные результаты. Было много игр с соперниками среднего уровня, с такими, с кем придется играть на групповом этапе. Плюс мы сыграли с одним из фаворитов Евробаскета — сборной Сербии. Испытывать какую-то радость или, наоборот, опасения нет смысла. Подготовка идет в рабочем режиме, и, на мой взгляд, команда нормально готова к турниру», — отметил он.

«И, конечно, принципиального значения эти результаты не имеют. Да, и руководству РФБ, и болельщикам хочется, чтобы команда всегда выигрывала, но так не бывает. Тем более в товарищеских матчах всегда проводятся различные эксперименты, тренеры имеют возможность рисковать и имеют право ошибаться. Что и происходило в некоторых играх», — заключил Кириленко.
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