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https://sport.mail.ru/news/basketball-worldcup-euro/30798537/
25 августа 2017, 17:33 | Баскетбол: Чемпионат мира, Европы | Чемпионат.com

Определился окончательный состав сборной Италии на Евробаскет-2017

Главный тренер мужской сборной Италии Этторе Мессина определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы 2017 года.

Об этом итальянская федерация баскетбола сообщила в своём официальном «твиттере». На Евробаскет-2017 в составе сборной Италии отправятся 12 игроков.

Состав сборной Италии:
Марко Белинелли, Андреа Чинчарини, Даниэль Хэкетт, Луиджи Датоме, Николо Мелли, Авуду Абасс, Пол Билига, Ариэль Фильой, Марко Кузин, Давиде Пасколо, Пьетро Арадори и Кристиан Бернс.
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