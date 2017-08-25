Определился окончательный состав сборной Италии на Евробаскет-2017

Об этом итальянская федерация баскетбола сообщила в своём официальном «твиттере». На Евробаскет-2017 в составе сборной Италии отправятся 12 игроков.



Состав сборной Италии:

Марко Белинелли, Андреа Чинчарини, Даниэль Хэкетт, Луиджи Датоме, Николо Мелли, Авуду Абасс, Пол Билига, Ариэль Фильой, Марко Кузин, Давиде Пасколо, Пьетро Арадори и Кристиан Бернс.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/EuroBasket2017?src=hash">#EuroBasket2017</a>. Ecco i 12 di Messina per l'Europeo! <a href="https://twitter.com/hashtag/Azzurridentro?src=hash">#Azzurridentro</a> <a href="https://t.co/LR3RKoGCsG">pic.twitter.com/LR3RKoGCsG</a></p>— Italbasket (@Italbasket) <a href="https://twitter.com/Italbasket/status/901012401235144704">25 августа 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>