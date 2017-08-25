Определился окончательный состав сборной Италии на Евробаскет-2017
Главный тренер мужской сборной Италии Этторе Мессина определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат Европы 2017 года.
Об этом итальянская федерация баскетбола сообщила в своём официальном «твиттере». На Евробаскет-2017 в составе сборной Италии отправятся 12 игроков.
Состав сборной Италии:
Марко Белинелли, Андреа Чинчарини, Даниэль Хэкетт, Луиджи Датоме, Николо Мелли, Авуду Абасс, Пол Билига, Ариэль Фильой, Марко Кузин, Давиде Пасколо, Пьетро Арадори и Кристиан Бернс.
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